Транспорт

ИнтерфаксИнтерфаксФинляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой

"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
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с чего всё началось

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Как пояснил Скиннари, речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой

РИА Новости01:27

Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы

Lenta.ruвчера в 16:55

Скоростная железная дорога из Москвы заинтересовала Хельсинки

News.ruвчера в 18:43

В Финляндии заинтересованы в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки

Московский Комсомолецвчера в 17:36

В Финляндии заинтересовались запуском скоростного поезда из Москвы

Известия01:16

Финляндия заинтересована в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки

Коммерсантъвчера в 16:55

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

РБКвчера в 16:01
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Общество

В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ

Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
RT на русском 01:14
Футбол

Шюррле — о Второй мировой войне: немцы давно осознали свои ошибки

Немцы давно осознали свои ошибки и с тех пор очень изменились.
Чемпионат 01:00
Происшествия

Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Lenta.ru 03:23
Общество

В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей

В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Ведомости 02:26
Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Общество

Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов

A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020 Процесс освобождения принца Гарри и Меган Маркл от их королевских обязанностей уже получил в Британии свой термин - "Megxit".
Южный Федеральный вчера в 00:24
Общество

В Москве и Петербурге «заминировали» суды, ТЦ, школы и метро

Коммерсантъ 03:21
Происшествия

В центре Киева митингующих антифашистов закидали петардами

В центре Киева полиция задержала 11 человек, напавших на антифашистов.
Российская газета вчера в 18:14
Политика

РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Газета.Ru 03:37
Общество

Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера

Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
Российская газета 03:35
Космос

Слияние галактик: Млечный путь может поглотить соседнюю галактику

Дальнейшее изучение поразило ученых ещё больше, согласно спектральному анализу звёзды имеют внегалактическое происхождение, а это значит что их «родителями» стали материалы галактик Млечного пути и Магеллановых Облаков.
Yakutsk.ru 17 января в 11:36
Общество

Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию

Режиссер Сергей Соловьев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" источник в окружении режиссера.
Вести.Ru 03:29
Общество

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
Политика

Рассекречена форма бойцов космических войск США

Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Ferra вчера в 06:33
Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Общество

«Новая газета»: добычей нефти в Сирии займутся две связанные с Пригожиным компании

Как пишет «Новая газета», «Велада» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. была учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой, которая работала помощницей руководителя «Конкорд менеджмент и консалтинг» (компания Евгения Пригожина).
Коммерсантъ 03:11
Политика

Оргкомитет «Марша Немцова» подаст заявку на шествие 29-го февраля

Организаторы рассчитывают, что в ней примут участие не менее 50-ти тысяч человек, - добавил Яшин.
Эхо Москвы 03:00
Спорт

В РУСАДА отреагировали на допинг-скандал с британским олимпиоником

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась по поводу очередного допинг-скандала в мировом спорте.
Газета.Ru 03:45
Наука

В Швейцарии создали 18-каратное золото из пластика

Ученым из Швейцарии удалось создать золотой слиток в 18-карат из белкового волокна и полимерного латекса.
Территория новостей вчера в 10:16
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Здоровье

Российская семья мучительно умирает от редкой болезни. Почему врачам запрещают их лечить?

В Нижегородской области мучительно погибает от редкой генетической болезни целое семейство.
Lenta.ru вчера в 16:01
Политика

Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
ТАСС вчера в 10:12
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Общество

Мишустина на посту главы ФНС заменил его заместитель

В конце прошлой недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, ранее занимавшего должность заместителя.
Саминвестор 03:09
Общество

Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Известия вчера в 17:52
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Экономика

«Норникелю» придумывают господдержку

Владимир Потанин писал, что "Норникель" начинает новую инвестпрограмму до 2030 года размером более 2,5 трлн руб. "В результате инвестиций в производственные мощности по всей цепочке рост добычи руды к 2030 году составит около 150% по отношению к объемам 2017 года, рост производства металлов — до 30 – 40% по никелю и меди и до 95% по сумме металлов платиновой группы", — говорилось в письме.
Коммерсантъ вчера в 17:15
Футбол

Леонардо подтвердил, что «ПСЖ» отказался отпускать Кавани в «Атлетико»

Sport24.ru вчера в 19:02
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и начал подготовку к межфлотскому переходу на Балтику.
ТАСС 01:55
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