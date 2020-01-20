Транспорт
ИнтерфаксФинляндия заинтересована в проекте ВСМ между Хельсинки и Москвой
"У Финляндии есть интерес к такому проекту, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях, и мы готовы продолжать обсуждение с вашим правительством", - сказал изданию Скиннари по итогам визита в Москву.
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с чего всё началось
Как пояснил Скиннари, речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.РБКвчера в 16:01
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В Финляндии заинтересованы в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки
Московский Комсомолецвчера в 17:36
Финляндия заинтересована в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки
Коммерсантъвчера в 16:55
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Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Футбол
Шюррле — о Второй мировой войне: немцы давно осознали свои ошибки
Немцы давно осознали свои ошибки и с тех пор очень изменились.
Происшествия
Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
A statement from Her Majesty The Queen.https://t.co/ZAPC5ARUup — The Royal Family (@RoyalFamily) January 18, 2020 Процесс освобождения принца Гарри и Меган Маркл от их королевских обязанностей уже получил в Британии свой термин - "Megxit".
Общество
В Москве и Петербурге «заминировали» суды, ТЦ, школы и метро
Происшествия
В центре Киева митингующих антифашистов закидали петардами
В центре Киева полиция задержала 11 человек, напавших на антифашистов.
Политика
РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Общество
Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера
Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
Космос
Слияние галактик: Млечный путь может поглотить соседнюю галактику
Дальнейшее изучение поразило ученых ещё больше, согласно спектральному анализу звёзды имеют внегалактическое происхождение, а это значит что их «родителями» стали материалы галактик Млечного пути и Магеллановых Облаков.
Общество
Режиссер Сергей Соловьев попал в реанимацию
Режиссер Сергей Соловьев находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом "Интерфаксу" источник в окружении режиссера.
Общество
Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении
Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Политика
Рассекречена форма бойцов космических войск США
Один из комментаторов пошутил, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска США будут прятаться от расы эвоков из «Звёздных войн».
Политика
Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США
Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
Общество
«Новая газета»: добычей нефти в Сирии займутся две связанные с Пригожиным компании
Как пишет «Новая газета», «Велада» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. была учреждена в 2015 году Екатериной Трофимовой, которая работала помощницей руководителя «Конкорд менеджмент и консалтинг» (компания Евгения Пригожина).
Политика
Оргкомитет «Марша Немцова» подаст заявку на шествие 29-го февраля
Организаторы рассчитывают, что в ней примут участие не менее 50-ти тысяч человек, - добавил Яшин.
Спорт
В РУСАДА отреагировали на допинг-скандал с британским олимпиоником
Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказалась по поводу очередного допинг-скандала в мировом спорте.
Наука
В Швейцарии создали 18-каратное золото из пластика
Ученым из Швейцарии удалось создать золотой слиток в 18-карат из белкового волокна и полимерного латекса.
Армия и оружие
СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии
Здоровье
Российская семья мучительно умирает от редкой болезни. Почему врачам запрещают их лечить?
В Нижегородской области мучительно погибает от редкой генетической болезни целое семейство.
Политика
Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Общество
Мишустина на посту главы ФНС заменил его заместитель
В конце прошлой недели премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниила Егорова, ранее занимавшего должность заместителя.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Экономика
«Норникелю» придумывают господдержку
Владимир Потанин писал, что "Норникель" начинает новую инвестпрограмму до 2030 года размером более 2,5 трлн руб. "В результате инвестиций в производственные мощности по всей цепочке рост добычи руды к 2030 году составит около 150% по отношению к объемам 2017 года, рост производства металлов — до 30 – 40% по никелю и меди и до 95% по сумме металлов платиновой группы", — говорилось в письме.
Футбол
Леонардо подтвердил, что «ПСЖ» отказался отпускать Кавани в «Атлетико»
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море
Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" завершил программу государственных ходовых испытаний в Баренцевом море и начал подготовку к межфлотскому переходу на Балтику.