Общество

Народные новостиНародные новостиФинляндия заинтересована в запуске высокоскоростного поезда из Москвы

Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой запланировано представить к 2022 году. "Финляндия заинтересована в этом проекте, который помог бы увеличить поток туристов в обоих направлениях", — отмечает Скиннари.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов. Об этом РБК заявил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари по итогам своего визита в Москву.
РБКвчера в 16:01

Подробнее о событии

Скоростная железная дорога из Москвы заинтересовала Хельсинки

News.ruвчера в 18:43

В Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы

РБКвчера в 16:01

В Финляндии заинтересованы высокоскоростной железной дорогой из Москвы

РЕН ТВвчера в 17:43

В Финляндии заинтересованы в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки

Московский Комсомолецвчера в 17:36

Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы

Lenta.ruвчера в 16:55

Финляндия заинтересована в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки

Коммерсантъвчера в 16:55

Скоростную железную дорогу из Москвы в Петербург могут продлить до Хельсинки

Ведомостивчера в 18:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

BFM.ru вчера в 22:57
Политика

РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля

Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Коммерсантъ 00:53
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости вчера в 17:10
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 22:00
Общество

Башаров прокомментировал срыв выступления на Украине

Актер Марат Башаров прокомментировал в интервью РЕН ТВ срыв своего выступления на спектакле в Запорожье из-за запрета на въезд на Украину.
РИА Новости вчера в 20:25
Политика

Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Ридус 17 января в 12:47
Экономика

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости вчера в 14:02
Футбол

Месси принес «Барселоне» победу над «Гранадой»

«Барселона» на своем поле с минимальным счетом обыграла «Гранаду» (1:0) в рамках 20 тура испанской Примеры.
LiveSport.ru вчера в 17:05
Наука

В США найдены останки древнейших на планете лесов

В старом горном карьере, расположенном на хребте Катскилл на территории американского штата Нью-Йорк, найдены окаменелые останки древнейшего на нашей планете леса.
Ugpressa.ru 18 января в 15:43
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

Lenta.ru вчера в 06:26
Происшествия

В Москве изъяли более 4,5 тыс. банок жевательного табака

Полиция пресекла незаконное производство никотиновых жевательных смесей в Москве, изъято более 4,5 тыс. банок готовой продукции.
ТАСС 00:30
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии

По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
РБК вчера в 20:57
Общество

Елизавета Пескова рассказала о последних полученных от отца деньгах

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова рассказала, что в последний раз получила деньги от отца три или четыре года назад.
РБК вчера в 18:59
Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

Спасатели нашли заблудившегося жителя Камчатки, который в ожидании помощи провел на морозе три дня, греясь у костра, сообщает краевой главк МЧС.
РИА Новости 00:19
Политика

Украинский премьер рассказал о «негодяях и подонках» среди чиновников

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки", об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".
РИА Новости вчера в 23:14
Происшествия

При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
РБК 00:23
Общество

Путин отказался от участия в крещенских купаниях

Президент России Владимир Путин в 2020 году отказался от участия в крещенских купаниях 19 января из-за теплой погоды и отсутствия льда и снега.
Lenta.ru 00:45
Единоборства

Глава UFC: Бой Макгрегора и Нурмагомедова не состоится в Москве

По словам главы UFC Даны Уайта, возможный бой Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова состоится не в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Вечерняя Москва вчера в 08:31
Политика

Томенко назначил министра промышленности Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 20 января назначил министром промышленности и энергетики Вячеслава Химочку, который до этого был вице-мэром по экономике в администрации Барнаула, сообщают в пресс-службе правительства региона.
Толк вчера в 23:06
Кино

Новый трейлер сериала «Сквозь снег» появился в сети

Профиль вчера в 07:50
Авто

Повышение утильсбора привело к подорожанию автомобилей

Повышение утилизационного сбора в России привело к подорожанию автомобилей как отечественной, так и импортной сборки.
Автоновости дня вчера в 22:54
Политика

Медведев назвал причины отставки правительства

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
Известия вчера в 18:41
Общество

Россияне вошли в тройку лидеров по покупкам жилья в Турции

По его данным, в прошлом году граждане России провели около 2,8 тыс. сделок по покупке жилья в Турции, таким образом опередив граждан Саудовской Аравии.
RT на русском вчера в 06:34
Общество

В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка

Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
РБК вчера в 20:08
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских титулов К слову, досталось Меган Маркл и в других сферах.
Вокруг ТВ вчера в 03:28
Энергетика

Нефть подтолкнули к росту события в Ливии

Резкий рост цены последовал на открытии. Цена подскочила на 0,83%, до $65,67 на фоне событий в Ливии.
REGNUM 00:12
Общество

Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Газета.Ru 18 января в 08:32
Космос

Для развёртывания спутниковой системы «Сфера» понадобится 148 ракет

RT на русском вчера в 20:03
Политика

США планируют ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов

Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить правила выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать ради автоматического приобретения гражданства США их детьми, сообщает информационный портал Axios, со ссылкой на свои источники.
ФАН вчера в 23:53
Кино

Режиссер фильма «Айка» рассказал о штрафе от Минкульта

Режиссер киноленты «Айка», попавшей в 2018 году в шорт-лист премии «Оскар», Сергей Дворцевой сообщил о требовании возврата 7,5 млн рублей Министерством культуры.
Aobe.ru вчера в 18:59
Как работают Яндекс.Новости?
Главное