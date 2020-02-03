Коронавирус
РИА НовостиФинляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Энергетика
Мировые цены на нефть выросли на 5%
Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров
В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров. Его автор — депутат Андрей Барышев.
Общество
Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом
«Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».
Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Политика
Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации
Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Общество
В России выздоровели пять пациентов с коронавирусом
По последним данным, пять пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, выздоровели.
Происшествия
В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко
Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.
Общество
В Самарской области обнаружен коронавирус
В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.
Политика
Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования
Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Авто
Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит дисплеи в дверях
Кроме дисплеев в дверных картах, новый S-Class также получит усовершенствованную цифровую панель приборов, установленный под наклоном дисплей мультимедийной системы и блок сенсорных клавиш, отвечающий за настройку режимов движения, громкость аудиосистемы и другие функции.
Недвижимость
Режим ожидания: как валютные колебания отразятся на аренде квартир
Рассказываем, как аренда жилья связана с валютными колебаниями и что будет со стоимостью съемных квартир в Москве после обвала рубля.
Транспорт
Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса
Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Политика
Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд
Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»
Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Общество
В Челябинской области создают двухмесячный запас продовольствия
В области создан штаб по контролю за ситуацией на продовольственном рынке, торговым сетям и другим поставщикам продуктов направлено обращение, в котором ставится задача создать двухмесячный запас продовольствия.
Политика
Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку
Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
Общество
AliExpress возвращается к нормальной работе
В течение февраля и марта из-за введенного в Китае карантина большинство китайских производителей не могли отправлять заказы в нормальном режиме.
Общество
В Ивановской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу, подписанному главой Ивановской области Станиславом Воскресенским, в регионе с 18 марта в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции вводится режим повышенной готовности, передает РИА Новости.
Единоборства
Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль
Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Общество
В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы
Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Политика
Арбитраж в Гааге не вынес решения по Крыму в споре между РФ и Украиной
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Религия
РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
Общество
Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.