Коронавирус

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Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
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Железнодорожное сообщение России с Финляндией останавливается

RT на русском05:03

Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией

РИА Новости04:59

Финские железные дороги отменили поезда в Россию

Интерфакс05:20

Пассажирские железнодорожные перевозки между Финляндией и Россией временно прекращаются

ТАСС04:41

Ж/д перевозки между РФ и Финляндией остановят с 19 марта по 13 апреля

Известия04:25

Пассажирское сообщение между РФ и Финляндией приостановлено

Газета.Ru04:48

«Аллегро» превратился в адажио. Скоростные поезда отменили из-за коронавируса

Фонтанка.Ру04:17
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Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 07:19, Ашберн
Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» российское судно сменило курс

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru 06:07
Энергетика

Мировые цены на нефть выросли на 5%

Мировые цены на нефть выросли более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Деловое.ТВ 02:27
Общество

В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров. Его автор — депутат Андрей Барышев.
Piter.tv вчера в 05:11
Общество

Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом

«Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».
Известия 05:44
Общество

Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
РИА Новости 06:42
Политика

Украина временно закрыла границы с Крымом

Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Газета.Ru 02:33
Политика

Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации

Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Lenta.ru 05:49
Общество

В России выздоровели пять пациентов с коронавирусом

По последним данным, пять пациентов, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, выздоровели.
RT на русском 03:23
Происшествия

В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко

Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.
ТАСС 06:55
Общество

В Самарской области обнаружен коронавирус

В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.
SamRU.ru вчера в 09:55
Политика

Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования

Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
REGNUM 05:32
Происшествия

МВД показало видео с украшениями и лошадьми главы российской секты

Lenta.ru 05:38
Авто

Mercedes-Benz S-Class нового поколения получит дисплеи в дверях

Кроме дисплеев в дверных картах, новый S-Class также получит усовершенствованную цифровую панель приборов, установленный под наклоном дисплей мультимедийной системы и блок сенсорных клавиш, отвечающий за настройку режимов движения, громкость аудиосистемы и другие функции.
Автоновости дня 01:42
Недвижимость

Режим ожидания: как валютные колебания отразятся на аренде квартир

Рассказываем, как аренда жилья связана с валютными колебаниями и что будет со стоимостью съемных квартир в Москве после обвала рубля.
РБК вчера в 03:33
Транспорт

Киевское метро закроют до 3 апреля из-за коронавируса

Метрополитен в Киеве закроется во вторник в 23.00 (24.00 мск) и не будет работать предварительно до 3 апреля из-за пандемии коронавируса, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.
РИА Новости 07:04
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big отправится на «Евровидение»

Панк-фрик-рейверы Little Big собирались оставить танцовщика только в клипе, на конкурс поехать без него.
Телеканал Санкт-Петербург 07:05
Общество

В Челябинской области создают двухмесячный запас продовольствия

В области создан штаб по контролю за ситуацией на продовольственном рынке, торговым сетям и другим поставщикам продуктов направлено обращение, в котором ставится задача создать двухмесячный запас продовольствия.
Южноуральская панорама 02:22
Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
РИА Новости 04:58
Общество

AliExpress возвращается к нормальной работе

В течение февраля и марта из-за введенного в Китае карантина большинство китайских производителей не могли отправлять заказы в нормальном режиме.
Российская газета 05:46
Общество

В Ивановской области ввели режим повышенной готовности

Согласно указу, подписанному главой Ивановской области Станиславом Воскресенским, в регионе с 18 марта в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции вводится режим повышенной готовности, передает РИА Новости.
Инфорос 06:35
Единоборства

Бой Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова перенесен на июль

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что его бой с Магомедом Исмаиловым перенесен на июль.
РИА Новости 05:18
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Piter.tv 04:24
Общество

В московских детсадах и младших классах школ откроют дежурные группы

Занятия в московских школах будут отменены с 21 марта по 12 апреля включительно.
Вести.Ru 03:35
Политика

Арбитраж в Гааге не вынес решения по Крыму в споре между РФ и Украиной

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, отказался выносить решение относительно суверенитета Крыма в разбирательстве между Россией и Украиной.
Газета.Ru 06:51
Экономика

Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь

Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
BFM.ru вчера в 05:39
Религия

РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств.
ТАСС 03:34
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

Компания «Яндекс» запустила уникальную онлайн-карту распространения коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com вчера в 14:29
Экономика

Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
RT на русском 02:38
Как работают Яндекс.Новости?
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