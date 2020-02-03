Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.

Общество Вирусолог оценил вероятность распространения коронавируса летом «Можем предположить, что если вирус закрепится в человеческой популяции, как это произошло с пандемическим гриппом, то он будет иметь такую же примерно сезонность, приуроченную к зимнему периоду», — приводит его слова «РИА Новости».

Политика Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.

Происшествия В СК подтвердили возобновление дела о похищении летчика Ярошенко Следственный комитет России подтвердил возобновление расследования уголовного дела в отношении сотрудников спецслужб США и Республики Либерия, причастных к похищению летчика Константина Ярошенко.

Общество В Самарской области обнаружен коронавирус В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.

Политика Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

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Общество AliExpress возвращается к нормальной работе В течение февраля и марта из-за введенного в Китае карантина большинство китайских производителей не могли отправлять заказы в нормальном режиме.

Общество В Ивановской области ввели режим повышенной готовности Согласно указу, подписанному главой Ивановской области Станиславом Воскресенским, в регионе с 18 марта в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции вводится режим повышенной готовности, передает РИА Новости.