Политика
Pravda.RuФинляндия заплатит за разминирование Донбасса
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прибыл в Украину в составе государственной делегации. Он посетил станицу Луганскую в Донбассе, где проходит процесс разведения сил. Глава финского МИД заявил, что правительство страны может выделить Украине 600 тысяч евро на разминирование Донбасса.
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с чего всё началось
«Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности», — сообщили в пресс-службе штаба в Facebook.RT на русском05:52
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BMW отзывает более 4 тысяч автомобилей в России
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Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам
Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.
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Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.
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Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.
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В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.
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В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
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В прошлом месяце компания Intel представила новое поколение высокопроизводительных настольных процессоров, которые вошли в семейство Cascade Lake-X, однако новинки всё ещё не поступили в продажу.
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«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома»
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Известия 11:31
Футбол
«Тамбов» обыграл «Сочи» в матче РПЛ
Футболисты «Тамбова» обыграли «Сочи» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:47
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В Забайкалье за убийство и изнасилование арестованы трое подростков
Как Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, 27 октября 2019 года в одном из сёл Кыринского района трое злоумышленников ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину.
Интерфакс 11:44
Космос
Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную
Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.
REGNUM 31 октября в 21:56
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия вчера в 18:49
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Многоквартирный жилой дом загорелся в Сыктывкаре
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"НацизмуНеМесто" означает — подобно чрезвычайной климатической ситуации — что перед нами стоит чрезвычайно серьезная проблема.
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Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд
В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.
Коммерсантъ вчера в 10:28
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Гости взяли верх над хозяевами льда со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Павел Дацюк.
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Футбол
Семин указал на необъективное судейство матча с «Уфой»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался недоволен работой главного судьи в матче 15-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).
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Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.
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Мужчина открыл огонь по людям, находящимся в Mercedes с регистрационными номерами Санкт-Петербурга. Полицейские оцепили место убийства.
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На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
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Климкин предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия готовится к полномасштабному удару по югу его родной страны.
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«Шахтер» разгромил «Карпаты» в матче чемпионата Украины
Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде крупно обыграли "Карпаты" в матче 13-го тура чемпионата Украины.
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Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев
Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.
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Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
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Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
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