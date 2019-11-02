с чего всё началось

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прибыл в Украину в составе государственной делегации. Он посетил станицу Луганскую в Донбассе, где проходит процесс разведения сил. Глава финского МИД заявил, что правительство страны может выделить Украине 600 тысяч евро на разминирование Донбасса.

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк впервые вышел к журналистам Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев впервые вышел к журналистам после известий о тяжелой болезни артистки.

Происшествия Трое детей провалились под лед в Башкирии Дети провалились под лед в Башкирии. Один из них погиб, двоих доставили в медучреждение.

Общество Актриса Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробном камне Российская актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на похоронной гравюре ее изображение, сообщил "Интерфаксу" в субботу ее адвокат Анатолий Кучерена.

Политика РПЦ прекратила общение с главой Элладской церкви Русская православная церковь прекратит евхаристическое общение с главой Элладской церкви уже в это воскресенье, 3 ноября.

Общество В Нью-Йорке запретят продавать фуа-гра В Нью-Йорке с 2022 года начнет действовать запрет на продажу фуа-гра в ресторанах и магазинах. Об этом 31 октября сообщает CNN.

Общество В Москву идет аномальное субтропическое тепло На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".

Гаджеты Intel отложила выпуск Cascade Lake-X до конца ноября В прошлом месяце компания Intel представила новое поколение высокопроизводительных настольных процессоров, которые вошли в семейство Cascade Lake-X, однако новинки всё ещё не поступили в продажу.

Общество «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» «Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», касающийся газового транзита.

Происшествия В Забайкалье за убийство и изнасилование арестованы трое подростков Как Следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю, 27 октября 2019 года в одном из сёл Кыринского района трое злоумышленников ворвались в частный дом, изнасиловали женщину и избили 40-летнего мужчину.

Космос Американскую связь на российском сегменте МКС заменят на отечественную Американские средства связи на российском сегменте Международной космической станции (МКС) с 2020 года будут заменены на оборудование отечественного производства.

Политика МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.

Политика В немецком городе объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию» "НацизмуНеМесто" означает — подобно чрезвычайной климатической ситуации — что перед нами стоит чрезвычайно серьезная проблема.

Технологии Google купила производителя фитнес-браслетов Fitbit за $2,1 млрд В пятницу, 1 ноября, Google объявила о покупке производителя фитнес-трекеров Fitbit, сумма сделки составила $2,1 млрд.

Хоккей Шайба Дацюка помогла «Автомобилисту» победить «Трактор» Гости взяли верх над хозяевами льда со счетом 5:3. Одну из шайб в составе победителей забросил Павел Дацюк.

Футбол Семин указал на необъективное судейство матча с «Уфой» Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин остался недоволен работой главного судьи в матче 15-го тура РПЛ с "Уфой" (1:1).

Фигурное катание Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.

Единоборства Боксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца.

Происшествия Неизвестный застрелил двоих мужчин на Западе Москвы Мужчина открыл огонь по людям, находящимся в Mercedes с регистрационными номерами Санкт-Петербурга. Полицейские оцепили место убийства.

Политика Климкин предупредил о готовящемся ударе России по югу Украины Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия готовится к полномасштабному удару по югу его родной страны.

Футбол «Шахтер» разгромил «Карпаты» в матче чемпионата Украины Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде крупно обыграли "Карпаты" в матче 13-го тура чемпионата Украины.

Общество Эксперты объяснили, почему нельзя отвечать «да» на звонки незнакомцев Эксперты рассказали, что телефонные мошенники пытаются заполучить биометрические данные жертв — в частности, цифровые отпечатки голоса.

Политика Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.