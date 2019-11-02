Политика
Pravda.RuФинляндия заплатит за разминирование Донбасса
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прибыл в Украину в составе государственной делегации. Он посетил станицу Луганскую в Донбассе, где проходит процесс разведения сил. Глава финского МИД заявил, что правительство страны может выделить Украине 600 тысяч евро на разминирование Донбасса.
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с чего всё началось
«Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности», — сообщили в пресс-службе штаба в Facebook.RT на русском05:52
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Двух человек расстреляли в Москве
Два человека погибли в результате перестрелки во дворе жилого дома на улице Академика Анохина на западе Москвы.
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Стало известно, почему Столтенберг не встретился с керченскими провокаторами
Во время недавнего визита в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга принимающая сторона предлагала организовать ему встречу с украинскими моряками, задержанными российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе в ноябре прошлого года и освобожденными в начале сентября нынешнего.
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Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
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Следователи начали проверку по факту возможного совершения развратных действий в отношении двух несовершеннолетних девочек двумя мужчинами в квартире в центре Москвы.
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КХЛ. «Нефтехимик» обыграл «Ак Барс» в татарском дерби
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Вести.Ru 13:11
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В Нарьян-Маре арестовали охранника детсада, впустившего убийцу
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РИА Новости 05:54
Автоспорт
Даниил Квят: Здорово, что в Red Bull рассматривают меня
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Футбол
Объединенная лига — шаг вперед для российского футбола
Главный вопрос решен, следующий шаг — проработка спортивных деталей.
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В связи с проведением стрельб в рамках учений Украина закрыла небо и запретила судоходство в северной части Черного моря, сообщает "Украинский милитарный портал".
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы», россиян ждет «розовая зима», передает «Интерфакс».
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Фигурное катание
Тарасова рассказала об ошибках Загитовой на Гран-при
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление российской фигуристки Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France.
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Общество
В России вступил в силу закон о надежной работе интернета
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Lenta.ru 31 октября в 17:02
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
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