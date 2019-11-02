Политика

Pravda.RuPravda.RuФинляндия заплатит за разминирование Донбасса

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто прибыл в Украину в составе государственной делегации. Он посетил станицу Луганскую в Донбассе, где проходит процесс разведения сил. Глава финского МИД заявил, что правительство страны может выделить Украине 600 тысяч евро на разминирование Донбасса.
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с чего всё началось
«Целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности», — сообщили
 в пресс-службе штаба в Facebook.
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Финляндия выделит €600 тыс. на разминирование Донбасса

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