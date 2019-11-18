Футбол

Sport24.ruSport24.ruФинн Пукки обогнал Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020

Нападающий «Норвич Сити» и сборной Финляндии Теему Пукки открыл счет в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Греции. В его активе стало 10 голов в квалификации турнира.
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