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Sport24.ruФинн Пукки обогнал Дзюбу в гонке бомбардиров отбора Евро-2020
Нападающий «Норвич Сити» и сборной Финляндии Теему Пукки открыл счет в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года с командой Греции. В его активе стало 10 голов в квалификации турнира.
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Финский нападающий сместил Дзюбу на 6 место в гонке бомбардиров отбора на Евро-2020
Sportbox.RUвчера в 16:00
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