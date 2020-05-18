Недвижимость
ИзвестияФинорганизации выразили опасения насчет концепции страхования ипотеки
Финансовые организации и страховые компании выразили опасения насчет новой концепции страхования ипотеки, предложенной Центробанком. Такие отзывы они направили в ответ на опрос Ассоциации банков «Россия». В организации «Известиям» подтвердили, что получили предложения участников рынка.
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Комментарии
Энергетика
Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть.
Lenta.ru 01:44
Политика
Путин вернул Мишустину обязанности премьера
Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности.
Lenta.ru 04:43
Здоровье
Бочаров осмотрел строительство инфекционной больницы в Волжском
НовостиВолгограда.ру 03:47
Шоу-бизнес
Виктория Боня ответила на обвинения Ксении Бородиной
Вика ответила на это следующее: "Уровень высказывания обусловлен уровнем развития, что тут добавить", - поставив смайлик, который пожимает плечами.
Paparazzi.ru 03:38
Происшествия
На Кубани подтверждено более 2,5 тыс. случаев заражения коронавирусом
Всего на территории Краснодарского края подтверждено 2 тыс. 510 положительных тестов на коронавирус, в том числе у 141 ребёнка.
REGNUM 16 мая в 05:40
Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском 17 мая в 23:21
Общество
Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить
Министерство просвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в российских регионах с 1 июля, а сами смены могут быть сокращены на треть из-за угрозы распространения коронавируса.
Российская газета 04:50
Энергетика
Уверенный рост цен на нефть продолжается
К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля.
Expert.ru вчера в 06:11
Общество
Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе
"Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме.
РИА Новости 02:07
Армия и оружие
Военнослужащие ЦВО развернули мобильный госпиталь в Красноярском крае
Военнослужащие сводного отряда Минобороны для оказания помощи в предотвращении коронвирусной инфекции в Северо-Енисейском районе Красноярского края развернули полевой госпиталь.
РЕН ТВ вчера в 22:00
Общество
Более трети россиян сочли ненужной прививку от коронавируса
Исследование показало, что в случае появления вакцины от COVID-19 обязательное прививание поддержали бы 21% россиян, за вакцинирование на добровольной основе выступают 70% сограждан, 6% респондентов уверены, что в России вообще не следовало бы проводить вакцинацию населения от коронавируса.
Интерфакс 03:18
Общество
Forbes составил список перспективных россиян до 30 лет
Коммерсантъ 03:03
Общество
В Москве обвалился рынок вторичного жилья
В апреле 2020 года в Москве по данным столичного управления Росреестра было зафиксировано 5 тысяч сделок с жильем на основании договоров купли-продажи, сообщает «Лента.ру», у которой имеются официальные данные.
Московский Комсомолец 04:48
Авто
Volkswagen приостановил поставки новых Golf и Skoda Octavia
AutoNews вчера в 11:17
Общество
В России коронавирусом заразились еще 9263 человека
За весь период в России от коронавируса скончалось 2837 человек. В Омской области выявлено 53 заболевших, скончался еще один человек.
Город55.ру 03:50
Шоу-бизнес
Алена Шишкова показала нового возлюбленного
Российская модель и бывшая жена рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Алена Шишкова впервые показала нового возлюбленного, опубликовал совместный снимок в Instagram stories.
NewInform вчера в 13:05
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса
Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
Экономика
Прибыль «Ростелекома» в 1 квартале выросла на 1%
Рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,7 п. п. до 38,7%. Капитальные вложениябез учета госпрограмм снизились на 15% до 22,0 млрд руб. (18,1% от выручки) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Finam.Ru 02:38
Общество
65 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
Новые случаи выявили в районах и городах Самарской области, а если быть точными, то в Самаре за сутки заболело ещё 32 человека, в Тольятти небольшой спад 11 человек, в Сызрани ещё 8 человек заразились коронавирусом, Новокуйбышевск ещё 4 новых случая, Отрадный и Похвистнево по 1 заболевшему, Ставропольский район 3 человека, Безенчукский, Шигонский и Кинельский районы по 1 заболевшему.
Похвистнево-Информ 17 мая в 04:34
Культура
Видео дня: У Росса шизофрения в переделанной сцене из «Друзей»
Стараниями YouTube-пользователя Urpoliitikko забавная сцена с неловким ужином из десятого сезона сериала «Друзья» превратилась в пугающую историю о человеке с шизофренией.
КиноПоиск 03:10
Здоровье
В России приостановили плановую вакцинацию из-за коронавируса
Министерство здавоохранения приостанавливает плановую вакцинацию в России из-за распространения коронавируса, заявил замглавы ведомства Олег Гриднев.
РИА Новости 04:46
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости вчера в 07:33
Наука
Эффективность масок от коронавируса доказали тесты на хомяках
Доказать высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19 ученым из Университета Гонконга помогли лабораторные хомяки.
ToDay News Ufa вчера в 02:26
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Эхо Москвы вчера в 21:24
Здоровье
«Медиазона»: Смертность среди врачей от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем в других странах
Исходя из официальных показателей почти в 3 тысячи погибших от коронавируса в России, смертность медиков, говорится в исследовании, составляет почти 7%. Это в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.
Эхо Москвы 05:04
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 03:38
Технологии
В Новосибирске нашли новый способ тестирования на коронавирус
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 05:30
Здоровье
115 новых заболевших коронавирусом выявлено в Ростовской области
По данным Роспотребнадзора на воскресенье, 17 мая, за сутки еще у 115 человек в Ростовской области подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 17 мая в 05:34
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат вчера в 07:20