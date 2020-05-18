Финансовые организации и страховые компании выразили опасения насчет новой концепции страхования ипотеки, предложенной Центробанком. Такие отзывы они направили в ответ на опрос Ассоциации банков «Россия». В организации «Известиям» подтвердили, что получили предложения участников рынка.

Энергетика Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс заявил о стратегическом риске для России, который представляет собой зависимость от цен на нефть. 1K

Политика Путин вернул Мишустину обязанности премьера Президент Владимир Путин вернул заразившемуся коронавирусом Михаилу Мишустину премьерские обязанности. 104

Общество В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет. 3,7K

Общество Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить Министерство просвещения рекомендует начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в российских регионах с 1 июля, а сами смены могут быть сокращены на треть из-за угрозы распространения коронавируса. 1

Энергетика Уверенный рост цен на нефть продолжается К половине седьмого утра по Гринвичу в понедельник, 18 мая, цена барреля нефти марки Brent LCOc1 выросла до 33,83 доллара (4,1%), наивысшей цены более чем за месяц, с 13 апреля. 345

Общество Омский губернатор спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в регионе "Пик (заболеваемости коронавирусом), по данным специалистов, прогнозируется примерно к концу мая, с учётом той динамики заболевших (которая есть сейчас), мы рассчитываем, что к началу июня мы выйдем на плато, и тогда мы можем вести речь уже о снятии ограничений", - предположил губернатор Омской области, отвечая на вопрос журналистов в ходе пресс-конференции, которая прошла в онлайн-режиме. 39

Общество Более трети россиян сочли ненужной прививку от коронавируса Исследование показало, что в случае появления вакцины от COVID-19 обязательное прививание поддержали бы 21% россиян, за вакцинирование на добровольной основе выступают 70% сограждан, 6% респондентов уверены, что в России вообще не следовало бы проводить вакцинацию населения от коронавируса. 13

Общество В Москве обвалился рынок вторичного жилья В апреле 2020 года в Москве по данным столичного управления Росреестра было зафиксировано 5 тысяч сделок с жильем на основании договоров купли-продажи, сообщает «Лента.ру», у которой имеются официальные данные.

Общество В России коронавирусом заразились еще 9263 человека За весь период в России от коронавируса скончалось 2837 человек. В Омской области выявлено 53 заболевших, скончался еще один человек. 21

Шоу-бизнес Алена Шишкова показала нового возлюбленного Российская модель и бывшая жена рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати, Алена Шишкова впервые показала нового возлюбленного, опубликовал совместный снимок в Instagram stories. 2

Общество Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции. 54

Экономика Прибыль «Ростелекома» в 1 квартале выросла на 1% Рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,7 п. п. до 38,7%. Капитальные вложениябез учета госпрограмм снизились на 15% до 22,0 млрд руб. (18,1% от выручки) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество 65 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области Новые случаи выявили в районах и городах Самарской области, а если быть точными, то в Самаре за сутки заболело ещё 32 человека, в Тольятти небольшой спад 11 человек, в Сызрани ещё 8 человек заразились коронавирусом, Новокуйбышевск ещё 4 новых случая, Отрадный и Похвистнево по 1 заболевшему, Ставропольский район 3 человека, Безенчукский, Шигонский и Кинельский районы по 1 заболевшему. 132

Культура Видео дня: У Росса шизофрения в переделанной сцене из «Друзей» Стараниями YouTube-пользователя Urpoliitikko забавная сцена с неловким ужином из десятого сезона сериала «Друзья» превратилась в пугающую историю о человеке с шизофренией.

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 379

Здоровье «Медиазона»: Смертность среди врачей от коронавируса в РФ в несколько раз выше, чем в других странах Исходя из официальных показателей почти в 3 тысячи погибших от коронавируса в России, смертность медиков, говорится в исследовании, составляет почти 7%. Это в среднем в 16 раз выше, чем в странах с сопоставимыми масштабами эпидемии.