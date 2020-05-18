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Финансовые организации и страховые компании выразили опасения насчет новой концепции страхования ипотеки, предложенной Центробанком. Такие отзывы они направили в ответ на опрос Ассоциации банков «Россия». В организации «Известиям» подтвердили, что получили предложения участников рынка.
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Банки заявили о возможном сокращении конкуренции при новой системе страхования ипотеки

Строительная Газета07:03

Банки опасаются снижения конкуренции из-за новой схемы страхования ипотеки

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Кредитный шаг: банки грозят отменой скидок при новой схеме страхования ипотеки

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