Недвижимость
ИзвестияФинорганизации выразили опасения насчет концепции страхования ипотеки
Финансовые организации и страховые компании выразили опасения насчет новой концепции страхования ипотеки, предложенной Центробанком. Такие отзывы они направили в ответ на опрос Ассоциации банков «Россия». В организации «Известиям» подтвердили, что получили предложения участников рынка.
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Банки заявили о возможном сокращении конкуренции при новой системе страхования ипотеки
Строительная Газета07:03
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