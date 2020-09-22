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РБК
РБК 

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Какие платежи внутри России видела финразведка США В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками.В источнике
С чего всё началось
РБК

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Какие платежи внутри России видела финразведка США В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в "Русский стандарт" и т.д.
РБК00:00
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Московский Комсомолец

СМИ: американская разведка получила доступ к данным о переводах внутри России

Московский Комсомолец05:04
Вести.Ru

Финразведка США получила данные о банковских операциях в России

Вести.Ru05:01
Коммерсантъ

Финразведка США получила данные почти о 200 банковских операциях в России

Коммерсантъ01:40
Говорит Москва

В Ассоциации российских банков не увидели опасности в утечке данных к финразведке США

Говорит Москва04:16
Эхо Москвы

РБК: Финансовая разведка США получает информацию даже о переводах между российскими банками

Эхо Москвы03:04
Lenta.ru

Разведке США оказались доступны данные о переводах внутри России

Lenta.ru04:18
РБК

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

РБК00:00

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины
Коммерсантъ10:22
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Финансовую разведку США привлекли сомнительные транзакции россиян

Россияне попали в зону внимания американской финансовой разведки из-за подозрительных транзакций через банки США, передает РИА «Новости». в секретных документах Минфина США (FinCEN) фигурируют переводы советника президента России Владимира Путина - Валентина Юмашева, предпринимателя Олега Дирепаски, Аркадия и Бориса Ротенбергов и Сергея Ролдугина.
Expert.ruвчера в 00:20

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ru12:57
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