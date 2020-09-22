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REGNUM
REGNUM

Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Москва, 22 сентября 2020, 10:35 — REGNUM Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) получает информацию даже о переводах между российскими банками. Об этом сообщает РБК, проанализировав данные, относящиеся к России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), выполняющая функции финансовой разведки, получает информацию даже о переводах между российскими банками, если они совершаются в долларах и помечаются как подозрительные американским банком-посредником.
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Московский Комсомолец

СМИ: американская разведка получила доступ к данным о переводах внутри России

Московский Комсомолец05:04
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Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России

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Разведке США оказались доступны данные о переводах внутри России

Lenta.ru04:18
Говорит Москва

В Ассоциации российских банков не увидели опасности в утечке данных к финразведке США

Говорит Москва04:16
Эхо Москвы

РБК: Финансовая разведка США получает информацию даже о переводах между российскими банками

Эхо Москвы03:04
Коммерсантъ

Финразведка США получила данные почти о 200 банковских операциях в России

Коммерсантъ01:40
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Финразведка США получила данные о банковских операциях в России

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Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования
Аргументы и Фактывчера в 10:37
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Госдума меняет наказание за призывы к отчуждению территорий России

Москва, 22 сентября 2020, 13:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла поправки, призванные уточнить наказание за публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности, передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.
REGNUM06:17
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Песков прокомментировал требование Навального вернуть изъятую одежду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал требование основателя фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального вернуть ему одежду, которую изъяли следственные органы после его поступления в омскую больницу.
Ведомости05:51
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Известия06:55
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ПФР опроверг сообщения об угрозе приостановки выплаты пенсий

Ранее сообщалось, что руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган заявил, что получатель страховой пенсии может столкнуться с приостановкой ее выплат, если не снимает деньги с карты на протяжении шестимесячного срока.
РИА Новости06:44
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«Решение Лукашенко противозаконно»: Варшава против запрета на ввоз польских товаров

Автор убежден, что решение Лукашенко противозаконно, поскольку Белоруссия входит в Таможенный союз с Россией, Арменией, Казахстаном и Киргизией, и поэтому запрет на польские товары может быть введен только после коллегиального решения и касаться всех внешних границ, а не одной белорусско-польской.
Военное обозрение01:41
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Лукашенко заинтересован в участии в достройке космодрома Восточный

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ИА Красная Весна05:16
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Центр Гамалеи назвал условие окончания распространения COVID-19

Распространение коронавируса в России прекратится через 9-12 месяцев, если за это время 70-80% населения сделает прививку, сообщил в ходе пресс-конференции директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург.
Ведомости06:29

В Красноярском крае задержали руководителей религиозной организации

В Красноярском крае пресечена незаконная деятельность религиозной организации «Церковь последнего завета», руководители которой применяли психологическое насилие в отношении своих последователей.
RT на русском04:38
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