Экономика
РБКФинразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России
Какие платежи внутри России видела финразведка США В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками.
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Какие платежи внутри России видела финразведка США В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в "Русский стандарт" и т.д.РБК00:00
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В ДТП во Владимирской области погиб 43-летний актер Дмитрий Жулин.
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