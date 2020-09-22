Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России
Какие платежи внутри России видела финразведка США В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками.В источнике
С чего всё началось
Финразведка США получила данные о почти 200 операциях банков в России
Какие платежи внутри России видела финразведка США В "российской выборке" 5% от общего числа транзакций пришлись на операции, которые проводились между российскими банками. Например, из Промсвязьбанка в Росбанк, из Новикомбанка в ВЭБ, из Московского кредитного банка в "Русский стандарт" и т.д.
РБК00:00
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