На сегодняшний день в Ростуризм не поступало жалоб на недобросовестное поведение участников рынка по программе туристического кешбэка, сообщили РБК в пресс-службе ведомства, которое отвечает за выплату возмещений путешественникам.
Доля квартир с отделкой (white box и под ключ) в продаже на первичном рынке Москвы Данные: ЦИАН Само сокращение лотов с отделкой в столичных новостройках эксперты ЦИАН связывают со сложностями поставок импортных строительных и отделочных материалов, а также их существенным подорожанием.