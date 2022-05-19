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Финразведка выявила схему обналичивания с помощью туристического кешбэка

В России выявили новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка — турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства.
РБК
Суть схемы в рекомендациях для банков описал Росфинмониторинг, рассказали РБК два источника в кредитных организациях.
РБК
На сегодняшний день в Ростуризм не поступало жалоб на недобросовестное поведение участников рынка по программе туристического кешбэка, сообщили РБК в пресс-службе ведомства, которое отвечает за выплату возмещений путешественникам.
РБК
В обманной схеме Росфинмониторинг выделил четыре этапа.
Телеканал 360°

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РБК: Росфинмониторинг выявил обманную схему для получения туристического кешбэка
Телеканал 360°вчера в 16:43
Финразведка выявила схему обналичивания с помощью туристического кешбэка
РБКвчера в 16:04
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