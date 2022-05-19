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Финразведка выявила схему обналичивания с помощью туристического кешбэка

Росфинмониторинг выделяет четыре этапа схемы, позволяющей обналичить туристический кешбэк.
РБК
В России выявили новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка — турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства.
РБК
Оплата производится через терминалы, расположенные в офисах турфирм, указывает Росфинмониторинг.
РБК
Есть ряд условий: покупка у определенных операторов, оплата картой «Мир», регистрация в программе.
Абзац

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Росфинмониторинг предупредил о новом незаконном способе обналичить туристический кешбэк
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Финразведка выявила схему обналичивания с помощью туристического кешбэка
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