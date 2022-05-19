РБКФинразведка выявила схему обналичивания с помощью туристического кешбэкаРосфинмониторинг выделяет четыре этапа схемы, позволяющей обналичить туристический кешбэк.РБКВ России выявили новый способ обналичивания денег с помощью туристического кешбэка — турфирмы оформляют фиктивные поездки на подставных лиц, чтобы получить возмещение от государства.РБКОплата производится через терминалы, расположенные в офисах турфирм, указывает Росфинмониторинг.РБКЕсть ряд условий: покупка у определенных операторов, оплата картой «Мир», регистрация в программе.АбзацЧитать далееСвернутьРБКРБКЯмал-МедиаВятка-На-СетиLife.ruТелеканал 360°АбзацПодробнее о событииРосфинмониторинг предупредил о новом незаконном способе обналичить туристический кешбэкЯмал-Медиа17:08Финразведка выявила схему обналичивания с помощью туристического кешбэкаРБКвчера в 16:04Самое цитируемоеРосфинмониторинг выявил схему мошенничества с туристическим кэшбекомАбзац17:59Обнал через туристический кэшбэк: Росфинмониторинг предупредил о новой схемеВятка-На-Сети17:36Появилась преступная схема обналичивания денег при помощи туров с кешбэкомLife.ru17:13Финразведка предупредила банки о незаконном обналичивании туристического кешбэкаForbes18:25РБК: Росфинмониторинг выявил обманную схему для получения туристического кешбэкаТелеканал 360°вчера в 16:43Показать ещёОценить7Поделиться