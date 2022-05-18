КоммерсантъФинская Gasum ожидает, что Россия прекратит поставлять газ 20 или 21 маяФинская государственная энергетическая компания Gasum сообщает, что Россия перестанет поставлять газ в страну 20 или 21 мая.КоммерсантъВ Gasum отметили, что пока не получали никакой информации ни от компании «Газпром экспорт», ни от российского магистрального оператора.RT на русскомВ течение предстоящего летнего сезона Gasum будет стремиться обеспечить доступность газа для своих финских клиентов из других источников по газопроводу Balticconnector, сообщает финская компания.РИА Новости17 мая стало известно, что Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта «Газпром экспорта» на поставку природного газа.RT на русскомЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПрофильЭкономика сегодняЦарьградНТВФАНПолитика СегодняЦентральная Служба НовостейНародные новостиRT на русскомPravda.RuРадио Голос БалтииФорпост Северо-ЗападYakutsk.ruПетрозаводск говоритDP.RUРосбалтRuposters.ruСеверпостИзвестияПодробнее о событииФинская Gasum ожидает, что Россия прекратит поставлять газ 20 или 21 маяКоммерсантъ08:07Gasum ожидает прекращения поставок газа из России в Финляндию к концу неделиВедомости08:06Финская GASUM ожидает прекращения поставок природного газа из России 20 - 21 маяРИА Новости07:27Финская компания Gasum ожидает прекращения поставок газа из России в ночь с 20 на 21 маяПРАЙМ07:40Финляндия ждет прекращения поставок газа из РФ 20-21 маяИнтерфакс07:40Финская Gasum ожидает прекращения поставок природного газа из России 20—21 маяRT на русском07:28Финская Gasum ожидает прекращения поставок газа из РФ 20 или 21 маяТАСС07:46Показать ещёОценить2,2KПоделиться