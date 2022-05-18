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Финская Gasum ожидает, что Россия прекратит поставлять газ 20 или 21 мая

Финская государственная энергетическая компания Gasum сообщает, что Россия перестанет поставлять газ в страну 20 или 21 мая.
Коммерсантъ
В Gasum отметили
, что пока не получали никакой информации ни от компании «Газпром экспорт», ни от российского магистрального оператора.
RT на русском
В течение предстоящего летнего сезона Gasum будет стремиться обеспечить доступность газа для своих финских клиентов из других источников по газопроводу Balticconnector, сообщает финская компания.
РИА Новости
17 мая стало известно, что Gasum обратилась в арбитраж по поводу контракта «Газпром экспорта» на поставку природного газа.
RT на русском

Подробнее о событии

Финская Gasum ожидает, что Россия прекратит поставлять газ 20 или 21 мая
Коммерсантъ08:07
Gasum ожидает прекращения поставок газа из России в Финляндию к концу недели
Ведомости08:06
Финская GASUM ожидает прекращения поставок природного газа из России 20 - 21 мая
РИА Новости07:27
Финская компания Gasum ожидает прекращения поставок газа из России в ночь с 20 на 21 мая
ПРАЙМ07:40
Финляндия ждет прекращения поставок газа из РФ 20-21 мая
Интерфакс07:40
Финская Gasum ожидает прекращения поставок природного газа из России 20—21 мая
RT на русском07:28
Финская Gasum ожидает прекращения поставок газа из РФ 20 или 21 мая
ТАСС07:46

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