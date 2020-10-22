Четвертая поликлиника Южно-Сахалинска за день получила месячную норму жалоб

Наталья Александрова рассказала, что ещё до того, как состоялась встреча в областной думе, в профсоюзе медработников уже знали о конфликтной ситуации в поликлинике №4. И проблему якобы решили: специалисты отдела кадров поименно обозначили всех тех, кто уволился, назвав причины и только в двух случаях это было связано с главным врачом Алексеем Ефимовым.