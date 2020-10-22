Финская Huhtamaki отказалась разместить производство на Урале на ₽850 млн
Huhtamaki собиралась построить в «Титановой долине» предприятие по выпуску экологически чистой упаковки для яиц и держателей для чашек. Запланированный объем инвестиций составлял 848 млн руб. РБК обратился за комментарием в головной офис компании Huhtamaki, а также ее представительство в России.В источнике
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Из «Титановой долины» уходит крупный финский инвестор с проектом экопроизводства
Деловой квартал (Екатеринбург)12:55