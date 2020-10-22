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РБК
РБК

Финская Huhtamaki отказалась разместить производство на Урале на ₽850 млн

URA.Ru
АН Между строк
Коммерсантъ Екатеринбург
Деловой квартал (Екатеринбург)
РБК Екатеринбург
66.ru
Huhtamaki собиралась построить в «Титановой долине» предприятие по выпуску экологически чистой упаковки для яиц и держателей для чашек. Запланированный объем инвестиций составлял 848 млн руб. РБК обратился за комментарием в головной офис компании Huhtamaki, а также ее представительство в России.В источнике
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Компания

Финская компания отказалась разместить на Урале производство на 848 млн рублей

Компания15:32
ИА Красная Весна

Компания Huhtamaki расторгла соглашение с ОЭЗ «Титановая долина»

ИА Красная Весна15:26
РБК Екатеринбург

Из Свердловской области уходит иностранный инвестор на ₽848 млн

РБК Екатеринбург10:52
Деловой квартал (Екатеринбург)

Из «Титановой долины» уходит крупный финский инвестор с проектом экопроизводства

Деловой квартал (Екатеринбург)12:55
URA.Ru

Из свердловской «Титановой долины» уходит важный резидент. Он хотел вложить в регион 848 млн рублей

URA.Ru11:10
66.ru

Из Свердловской области уходит иностранный инвестор и уносит с собой 848 млн рублей

66.ru11:05
РБК

Финская Huhtamaki отказалась разместить производство на Урале на ₽850 млн

РБК14:54

Путин прокомментировал возможность остаться на посту президента после 2024 года

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, что сейчас не время думать о том, останется ли он на своем посту после 2024 года, нужно напряженно работать.
Путин прокомментировал возможность остаться на посту президента после 2024 года
Российская газета14:00

Четвертая поликлиника Южно-Сахалинска за день получила месячную норму жалоб

Наталья Александрова рассказала, что ещё до того, как состоялась встреча в областной думе, в профсоюзе медработников уже знали о конфликтной ситуации в поликлинике №4. И проблему якобы решили: специалисты отдела кадров поименно обозначили всех тех, кто уволился, назвав причины и только в двух случаях это было связано с главным врачом Алексеем Ефимовым.
Четвертая поликлиника Южно-Сахалинска за день получила месячную норму жалоб
Сахалин.Инфо02:45

Украинский врач рассказала о «постковидном синдроме»

О трех фазах протекания инфекции COVID-19 рассказала украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская на брифинге Министерства здравоохранения в четверг, 22 октября, трансляция велась в Facebook ведомства Медик отметила, что коронавирусная инфекция — это длительное заболевание и оно сильно отличается от гриппа по нагрузкам на систему здравоохранения и по последствиям для больного.
Украина.ру04:48

Госдума приняла в I чтении законопроект о минимальной розничной цене на табачные изделия

Как отмечает профильный комитет Госдумы по охране здоровья в заключении на законопроект, сегодня в розничной торговле "в большинстве случаев устанавливается максимальная розничная цена на табачную продукцию, однако действующее законодательство допускает розничную продажу табачной продукции, цена которой может быть на 25% ниже максимальной розничной цены, что может рассматриваться как скидка".
ТАСС08:42

РБК: Путин уволил первого замдиректора ФСБ Смирнова

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности первого заместителя директора Федеральной службы безопасности РФ Сергея Смирнова, сообщает РБК со ссылкой на два близких к службе источника.
Ведомости12:24

Компания Samsung разработала смартфон с гибким экраном и акустической камерой

Компания Samsung работает над созданием смартфона, который будет обладать гнущимся дисплеем, при выдвижении которого между корпусом и дисплеем будет образовываться пространство, служащее для увеличения качества звука, а также его громкости.
Planet Today20 октября в 08:22

Путин заявил о почти 5 тыс. погибших после эскалации конфликта в Карабахе

После эскалации армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе погибли почти 5 тыс. человек, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай», кадры которого показал телеканал «Россия 24».
Ведомости13:44

Сбербанк, ВТБ, Mail.ru и РЖД предупредили о штрафах за нарушение удаленки

Глава контрольного управления столицы Евгений Данчиков пояснил тогда, что компаниям, которые не предоставят данные о переведенных на удаленку сотрудниках или предоставят "противоречивую информацию", грозит административная ответственность, в частности штраф или приостановка деятельности.
РБК11:46

В Волгоградской области уровень газификации доведут до 89,3%

Уровень обеспечения газом населения достигнет 89,3%. Программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021−2025 годы в ходе видеоконференции подписали 22 октября губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и председатель правления госкорпорации Алексей Миллер, сообщили в пресс-службе администрации региона.
REGNUM07:15