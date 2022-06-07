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Финская Iltalehti: в Киеве испугались из-за фразы Макрона о недопустимости унижения России

Президент Франции Эммануэль Макрон напугал Киев одной фразой о России.
Lenta.ru
Не так давно Макрон предостерег от оскорбительного поведения в адрес РФ, так как в будущем потребуется восстанавливать сотрудничество с Москвой.
URA.Ru
Член Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе выразил уверенность в том, что действия Вооруженных сил РФ приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине.
URA.Ru
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости

Подробнее о событии

Iltalehti: Слова Макрона о недопустимости унижения России испугали Киев
Life.ru22:41
Финская Iltalehti: в Киеве испугались из-за фразы Макрона о недопустимости унижения России
Lenta.ru22:08
Обозреватель Iltalehti Нурми: Макрон напугал Украину одной фразой о России
РЕН ТВ21:01
Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости «унижения РФ»
Pravda.Ru21:25
СМИ: украинцы испугались изменения позиции Макрона в пользу РФ
URA.Ru21:24
Iltalehti: Макрон напугал украинцев фразой о недопустимости «унижения РФ»
Московский Комсомолец21:58
Обозреватель Iltalehti Нурми: Киев испугался слов Макрона о недопустимости унижения России
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