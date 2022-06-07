Lenta.ruФинская Iltalehti: в Киеве испугались из-за фразы Макрона о недопустимости унижения РоссииПрезидент Франции Эммануэль Макрон напугал Киев одной фразой о России.Lenta.ruНе так давно Макрон предостерег от оскорбительного поведения в адрес РФ, так как в будущем потребуется восстанавливать сотрудничество с Москвой.URA.RuЧлен Бюро франко-российского диалога Пьер Жантийе выразил уверенность в том, что действия Вооруженных сил РФ приближают неизбежную победу в спецоперации на Украине.URA.RuРоссия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейМолваПолитическая ЭкспертизаГлавный региональныйРЕН ТВYakutsk.ruГазета.RuТК ЗвездаЦарьградФАНИзвестияLife.ruPravda.RuРамблерВечерняя МоскваПятый каналВоенное обозрениеПодробнее о событииIltalehti: Слова Макрона о недопустимости унижения России испугали КиевLife.ru22:41Финская Iltalehti: в Киеве испугались из-за фразы Макрона о недопустимости унижения РоссииLenta.ru22:08Обозреватель Iltalehti Нурми: Макрон напугал Украину одной фразой о РоссииРЕН ТВ21:01Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости «унижения РФ»Pravda.Ru21:25СМИ: украинцы испугались изменения позиции Макрона в пользу РФURA.Ru21:24Iltalehti: Макрон напугал украинцев фразой о недопустимости «унижения РФ»Московский Комсомолец21:58Обозреватель Iltalehti Нурми: Киев испугался слов Макрона о недопустимости унижения РоссииРИА Новости20:47Показать ещёОценить1,1KПоделиться