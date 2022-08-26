ИнтерфаксФинская Metsa Tissue предупредила об угрозе дефицита туалетной бумаги из-за энергокризисаФинская компания по производству санитарно-гигиенической бумаги Metsa Tissue предупредила о сокращении производства туалетной и кухонной бумаги из-за энергокризиса.ИнтерфаксПо данным производителя, из-за высоких цен на электроэнергию в последние несколько недель пришлось сократить производство на заводах в Словакии и Германии.Телеканал 360°Подчеркивается, что высокая цена на энергию затрудняет бизнес на всех европейских рынках для Metsä Tissue.РИА НовостиСпециалисты компании планируют повысить энергоэффективность производства, чтобы решить проблему нехватки ресурсов.Экономика сегодняЧитать далееСвернутьЭкономика сегодняЭкономика сегодняФАНТелеканал 360°Плюс один +1ТК ЗвездаREGNUMГазета.RuiReactorИзвестияПодробнее о событииФинская Metsa Tissue предупредила об угрозе дефицита туалетной бумаги из-за энергокризисаИнтерфакс13:31Финский производитель туалетной бумаги предупредил о дефиците продукцииИА Красная Весна11:22Компания Metsä Tissue из-за энергокризиса сокращает производство туалетной бумагиИзвестия11:37Финская компания Metsä Tissue предупредила о дефиците туалетной бумаги в странеГазета.Ru11:30Страны ЕС могут столкнуться с дефицитом туалетной бумаги из-за сокращения производства в ФинляндииЭкономика сегодня11:37Финская компания Metsa Tissue предупредила о дефиците туалетной бумаги из-за энергокризисаРИА Новости11:02Финский производитель Metsä Tissue предупредил о дефиците туалетной бумаги из-за энергокризисаПРАЙМ10:59Показать ещёОценить286Поделиться