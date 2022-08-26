Будьте в Плюсе

Финская Metsa Tissue предупредила об угрозе дефицита туалетной бумаги из-за энергокризиса

Финская компания по производству санитарно-гигиенической бумаги Metsa Tissue предупредила о сокращении производства туалетной и кухонной бумаги из-за энергокризиса.
Интерфакс
По данным производителя, из-за высоких цен на электроэнергию в последние несколько недель пришлось сократить производство на заводах в Словакии и Германии.
Телеканал 360°
Подчеркивается, что высокая цена на энергию затрудняет бизнес на всех европейских рынках для Metsä Tissue.
РИА Новости
Специалисты компании планируют повысить энергоэффективность производства, чтобы решить проблему нехватки ресурсов.
Экономика сегодня

Подробнее о событии

Финская Metsa Tissue предупредила об угрозе дефицита туалетной бумаги из-за энергокризиса
Интерфакс13:31
Финский производитель туалетной бумаги предупредил о дефиците продукции
ИА Красная Весна11:22
Компания Metsä Tissue из-за энергокризиса сокращает производство туалетной бумаги
Известия11:37
Финская компания Metsä Tissue предупредила о дефиците туалетной бумаги в стране
Газета.Ru11:30
Страны ЕС могут столкнуться с дефицитом туалетной бумаги из-за сокращения производства в Финляндии
Экономика сегодня11:37
Финская компания Metsa Tissue предупредила о дефиците туалетной бумаги из-за энергокризиса
РИА Новости11:02
Финский производитель Metsä Tissue предупредил о дефиците туалетной бумаги из-за энергокризиса
ПРАЙМ10:59

Интересное

Newsweek: гражданин США погиб в боевых действиях на Украине

Журнал Newsweek со ссылкой на Госдепартамент США утверждает, что гражданин Штатов погиб в ходе боевых действий на Украине.
Газета.Ru13:49

Украинское информагентство обвинило телеканал Euronews в пророссийской позиции

Украинское информационное агентство УНИАН обвинило телеканал Euronews в пророссийской позиции при освещении событий на Украине.
РИА Новости13:17

Основатель «Теремка» сообщил, что кока-кола будет продаваться в России под новым брендом

Основатель сети быстрого питания «Теремок» Михаил Гончаров сообщил, что компания получила уведомление от Coca-Cola о том, что напиток будет продаваться в России под новым брендом «Добрый кола».
RT на русском12:53

У экс-начальника ГИБДД Ставрополья изъяли имущество на 180 млн рублей

У бывшего руководителя управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова изъято имущество в пользу государства на общую сумму 180 млн рублей.
Известия14:11

Сокуров заявил, что против отмены показа фильмов с покинувшими Россию артистами

Режиссер Александр Сокуров не поддержал желание Никиты Михалкова отменить прокат фильмов с покинувшими Россию артистами.
Газета.Ru13:47

Консульский департамент МИДа с 26 августа приостановил выдачу загранпаспортов с биометрией

Консульский департамент МИДа с 26 августа временно прекращает выдачу загранпаспортов нового поколения — с электронным носителем информации и десятилетним сроком действия.
РБК13:23

Медведев сообщил о подготовке проекта об условиях въезда и пребывания иностранцев

Медведев подчеркнул, что сейчас в области миграционной политики страна работает "совершенно в иных условиях, чем несколько лет назад, и это нужно иметь в виду".
РИА Новости08:34

Кадыров предложил дать чеченским подразделениям возможность быстро завершить СВО

Чеченский лидер Рамзан Кадыров попросил президента России Владимира Путина дать возможность быстро закончить спецоперацию на Украине.
RT на русском10:52

Медведев: России тысяча лет, у нее ядерное оружие и место в СБ ООН, она постоит за себя

Россия сможет за себя постоять, заявил в пятницу зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью программе Дариуса Рошбена на французском телеканале LCI.
ТАСС14:08