ВВС Израиля накануне нанесли удар по сирийскому научному центру, повредив склады спецоборудования, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.
«Промышленный районный суд города Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 млн рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову», — сказано в сообщении.