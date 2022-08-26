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Финская Metsa Tissue предупредила об угрозе дефицита туалетной бумаги из-за энергокризиса

Финская компания по производству санитарно-гигиенической бумаги Metsa Tissue предупредила о сокращении производства туалетной и кухонной бумаги из-за энергокризиса.
Интерфакс
Как следует из релиза
, компания уже была вынуждены сократить производство на заводах в Словакии и Германии из-за возросших цен на электроэнергию.
Новые Известия
Подчеркивается, что высокая цена на энергию затрудняет бизнес на всех европейских рынках для Metsä Tissue.
РИА Новости
Компания выпускает продукцию под брендами Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin и SAGA.
РИА Новости

Подробнее о событии

Финская Metsa Tissue предупредила об угрозе дефицита туалетной бумаги из-за энергокризиса
Интерфакс13:31
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