Профессор Ричард Макларен, который ранее занимался расследованиями нарушений антидопинговых правил в российском спорте, заявил, что не считает справедливым текущее отстранение российских спортсменов от соревнований, но до разрешения ситуации на Украине мировое спортивное сообщество не изменит принятого решения.