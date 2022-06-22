Будьте в Плюсе

Финская Tikkurila объявила об уходе из России

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila решил покинуть российский рынок.
Коммерсантъ
"Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты - либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход", - сообщает компания.
РИА Новости
Tikkurila является одним из крупнейших производителей лакокрасочной продукции в Северной и Восточной Европе.
Lenta.ru
В России компания представлена тремя производственными площадками, тремя учебными центрами, 10 складами и логистическими центрами.
РИА Новости

Подробнее о событии

Tikkurila объявила об уходе из России
Интерфаксвчера в 14:14
Финская компания Tikkurila решила покинуть российский рынок
RT на русскомвчера в 13:08
Финский производитель красок Tikkurila уходит с российского рынка
ТАССвчера в 13:34
Финская Tikkurila объявила об уходе из России
Коммерсантъвчера в 13:22
Производитель финских красок Tikkurila ушел из России
Московский Комсомолецвчера в 13:09
Финский производитель красок Tikkurila решил уйти с российского рынка
РБКвчера в 13:46
Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila объявил об уходе из России
РИА Новостивчера в 13:05

Интересное

РВ: Военные ВС Украины сжигают своих боевых собратьев в Горском котле

Российские военные из отряда "Отважные", замыкая кольцо вокруг горских боевиков ВСУ выгнали противника из Мирной Долины.
Banki Loans05:55

Рейтер: американский производитель спортивной одежды Nike полностью уходит из России

Американский производитель одежды и обуви Nike принял решение полностью уйти с российского рынка, говорится в сообщении на сайте компании.
РИА Новости07:28

Минобороны России показало кадры работы бронепоезда «Волга» на Украине

Минобороны России в четверг опубликовало видео с работой состава специального бронепоезда "Волга", предназначенного для разведки и разминирования.
ТАСС03:52

Песков назвал выполнение требований России условием для мирного урегулирования на Украине

Кремль не ознакомился с планом урегулирования конфликта на Украине, опубликованного в американском журнале, мирный план возможен, если Киев выполнит все требования российской стороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости06:22

Минтруд: новогодние праздники в 2023 году продлятся с 31 декабря по 8 января

Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней – с 31 декабря по 8 января, сообщается в Telegram-канале Минтруда.
РИА Новости04:45

Песков: поставки газа по «Северному потоку» снижены из-за техобслуживания

Поставки по газопроводу "Северный поток" временно снижены из-за его технологического обслуживания, с российской стороны "здесь нет двойного дна", заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ТАСС06:28

Госдума может запретить торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки до конца года

Госдума может в осеннюю сессию рассмотреть во втором чтении законопроект, направленный на запрет торговли животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках, в третьем чтении законопроект может быть принят до конца года.
ТАСС04:50

Британия запретила поставлять в Россию фунты и авиатопливо

Великобритания расширила санкции против России, запретив поставлять в страну банкноты фунтов стерлингов и банкноты стран ЕС.
РБК06:17

Премьер Болгарии Петков обвинил в своем уходе с поста трех политиков и посла России

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков возложил ответственность за вынесение парламентом вотума недоверия его кабинету на трех местных политиков и посла России Элеонору Митрофанову.
РИА Новости01:19

Bloomberg: Катар потребовал от Европы контракт на поставки СПГ на 20 лет

Катар потребовал от европейских стран подписать долгосрочные контракты на 20 лет по поставкам сжиженного природного газа (СПГ), пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Lenta.ru06:42