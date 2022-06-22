В компании отметили, что с начала российской спецоперации Tikkurila продолжала продавать в России минимальное число товаров, достаточное для получения необходимого количества местной валюты, чтобы платить зарплату нашим работникам.
"Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты - либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход", - сообщает компания.
Минтруд предложил индексировать пенсии в ближайшие три года следующим образом: с 1 января 2023 года — на 6,8 процента (среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рубля).
В видеоролике пресс-службы «Зенита» мальчик из «Ералаша» от лица болельщика «Спартака» комментирует игру с «Зенитом», когда красно-белые проиграли 1:7. Мальчик возмущается неудачными действиями футболистов красно-белых, критикует судейство и жалуется на несправедливость.