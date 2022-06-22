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Финская Tikkurila объявила об уходе из России

Финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila решил покинуть российский рынок.
Коммерсантъ
В компании отметили, что с начала российской спецоперации Tikkurila продолжала продавать в России минимальное число товаров, достаточное для получения необходимого количества местной валюты, чтобы платить зарплату нашим работникам.
БИЗНЕС Online
"Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты - либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход", - сообщает компания.
РИА Новости
Предприятия Tikkurila расположены в 11 странах, продукция компании продается в более чем 40 странах мира.
РИА Новости

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