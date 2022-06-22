В компании отметили, что с начала российской спецоперации Tikkurila продолжала продавать в России минимальное число товаров, достаточное для получения необходимого количества местной валюты, чтобы платить зарплату нашим работникам.
"Поскольку мы не в состоянии устойчиво работать даже на этом минимальном уровне, мы приняли решение покинуть Россию. Варианты - либо продать бизнес, либо сделать другой контролируемый выход", - сообщает компания.
Суд взыскал в доход государства имущество комплекса семейного отдыха "Маяк" в Приморье по иску УФСБ к бывшему депутату Госдумы Сергею Сопчуку, который обвиняется в незаконной легализации средств и незаконном предпринимательстве.
Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что власти Европейского союза рассматривают возможность депортации всех украинцев-мужчин, находящихся на территории стран ЕС, с целью помочь Киеву с мобилизацией в ряды ВСУ.
Молдова не может принять полный пакет санкций Евросоюза против России из-за неустойчивости своей экономики, заявил вице-премьер, министр иностранных дел республики Николай Попеску в эфире телеканала «Moldova 1».