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Финская Valio передаст российское производство компании «Велком»

Финский концерн Valio продаст бизнес в России группе «Велком», о решении избавиться от производства в стране говорится на сайте
 Valio.
Lenta.ru
По условиям соглашения «Велком» в течение переходного периода, который может продлиться до конца года, имеет право выпускать и продавать продукцию Valio под брендами, не вошедшими в сделку.
Lenta.ru
В 2020 году продажи российского подразделения Valio в России составили 85 миллионов евро (около пяти процентов от глобальных продаж концерна).
Lenta.ru
В марте Valio принял решение завершить деятельность в России.
Lenta.ru

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