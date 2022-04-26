Власти США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых «российских разведчиках», сотрудниках Главного разведуправления России (ГРУ), которые подозреваются в причастности к кибератаке в 2017 году с применением вируса NotPetya.
Оборонные фирмы США выразили опасения Пентагону из-за поставок вооружений Киеву, поскольку наращивание производства может оставить их с невостребованным оружием при изменении ситуации на Украине, передает Reuters.
«Сегодня, 26 апреля, в "Булгаргаз" поступило уведомление, что поставки природного газа от ООО "Газпром экспорт" будут приостановлены с 27 апреля 2022 года»,— говорится в сообщении Министерства энергетики Болгарии.
Президент России Владимир Путин согласился с предложением генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша на привлечение Международного комитета Красного Креста (МККК) к эвакуации мирных граждан с завода «Азовсталь» в Мариуполе.