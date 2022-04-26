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Финская Valio передаст российское производство компании «Велком»

Финский концерн Valio продаст бизнес в России группе «Велком», о решении избавиться от производства в стране говорится на сайте
 Valio.
Lenta.ru
По условиям соглашения «Велком» в течение переходного периода, который может продлиться до конца года, имеет право выпускать и продавать продукцию Valio под брендами, не вошедшими в сделку.
Lenta.ru
В 2020 году продажи российского подразделения Valio в России составили 85 миллионов евро (около пяти процентов от глобальных продаж концерна).
Lenta.ru
В марте Valio принял решение завершить деятельность в России.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Valio передаст российское производство компании «Велком»
ТАССвчера в 03:30
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РБКвчера в 04:17
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РИА Новостивчера в 03:37
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Национальная служба новостейвчера в 03:33
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Forbesвчера в 04:25
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