Lenta.ruФинская Valio передаст российское производство компании «Велком»Финский концерн Valio продаст бизнес в России группе «Велком», о решении избавиться от производства в стране говорится на сайте Valio.Lenta.ru"Велком" сможет производить и продавать продукцию под брендами, не вошедшими в сделку, в течение переходного периода, который может продлиться до конца года.ИнтерфаксВ 2020 году продажи российского подразделения Valio составили €85 млн или примерно 5% от глобальных продаж концерна.РБКВ марте Valio принял решение завершить деятельность в России.Lenta.ruЧитать далееСвернутьВечерняя МоскваВечерняя МоскваИзвестияAnewsФорпост Северо-ЗападАБНЦарьградDP.RUЭкономика сегодняРосбалтФАНРоссийская газетаRZN.infoРамблер12 Канал ОмскПрофильThe DairyNewsНародные новостиНациональная служба новостейПодробнее о событииФинская компания Valio продаёт бизнес в России группе VelkomRT на русском03:43Valio продаст бизнес в России вместе с правами на ViolaРБК03:26Финская Valio продаст бизнес в России группе «Велком»Национальная служба новостей03:33Valio передаст российское производство компании «Велком»ТАСС03:30Финский производитель продуктов питания Valio продал бизнес в России группе «Велком»РИА Новости03:37Valio продает российское производство компании «Велком»Фонтанка.Ру03:22Финская Valio продала местный бизнесКоммерсантъ04:04Показать ещёОценить391Поделиться