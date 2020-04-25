Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала статью, в которой оправдывается создание концлагерей в Карелии финскими оккупантами во время Великой Отечественной войны. По мнению автора материала Паси Яакконена, их отношение к пленному населению «все же сильно отличались» от отношения немцев.

Финская газета оправдала создание в годы войны концлагерей в Карелии

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