Общество

ПрофильПрофильФинская газета оправдала создание в годы войны концлагерей в Карелии

Финская газета Ilta-Sanomat опубликовала статью, в которой оправдывается создание концлагерей в Карелии финскими оккупантами во время Великой Отечественной войны. По мнению автора материала Паси Яакконена, их отношение к пленному населению «все же сильно отличались» от отношения немцев.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии

РЕН ТВвчера в 21:31

Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии

Lenta.ruвчера в 22:37

Финская газета оправдала концлагеря в Карелии

News.ruвчера в 22:34

Финские СМИ оправдали создание концлагерей в Карелии в годы войны

Комсомольская правда00:19

Финская газета оправдала зверства нацистов в Карелии в годы войны

ФАНвчера в 21:28

Финский историк оправдал создание концлагерей в Карелии в годы войны

Телеканал 360°вчера в 21:22

Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны

РИА Новостивчера в 20:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
698
Общество

Вирусолог оценил последствия карантина для здоровья россиян

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев оценил последствия карантина для здоровья россиян.
Lenta.ru вчера в 15:47
2
Футбол

Гарри Каспаров призвал не продавать «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии

Председатель некоммерческой организации Human Rights Foundation Гарри Каспаров обратился к исполнительному директору Английской премьер-лиги (АПЛ) Ричарду Мастерсу с письмом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:18
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, об этом заявил РБК глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
362
Происшествия

Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-26 совершил жесткую посадку на Ямале, несколько человек пострадали.
Известия 01:55
Кино

В Сети состоялась премьера фантастического триллера «Спутник»

В социальной сети «ВКонтакте» прошла первая в истории российского кино онлайн-премьера фильма – фантастического триллера «Спутник» режиссера Егора Абраменко.
Известия вчера в 08:50
49
Наука

Мозговой имплант вернул парализованному человеку осязание

Второй — система интерпретирующая мозговые волни и сигналы мозга, которая определяет о каких движениях думает пациент (в данном случае, Буркхарт).
Популярная механика вчера в 23:15
15
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
13
Общество

Путин запретил продавать алкоголь в маленьких барах в жилых домах

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу алкоголя в кафе в многоквартирных домах, если площадь зала обслуживания посетителей в них меньше 20 кв. м. Документ опубликован на портале правовой информации.
РБК вчера в 08:02
108
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
470
Космос

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
29
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
105
Здоровье

Сотрудник столичной скорой рассказал о перенесенном коронавирусе

Сотрудник одной из бригад московской скорой помощи дал интервью «Вечерней Москве», в котором рассказал, как он переболел коронавирусной инфекцией.
Известия 01:01
Общество

Голикова отметила усталость россиян от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничений, введённых в связи с распространением коронавирусной инфекции, поэтому важно оценить, когда власти смогут ослабить эти меры, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 12:08
1,5K
Происшествия

В больнице Абакана выявили крупный очаг заражения коронавирусом

«Самый крупный очаг заражения зафиксирован в травматологическом отделении Абаканской больницы — 34 случая», — говорится в сообщении.
Известия 00:55
147
Армия и оружие

Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта

Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК 23 апреля в 08:43
85
Здоровье

Итальянские учёные изучили данные о смертности от коронавируса

Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
RT на русском вчера в 21:49
364
Шоу-бизнес

Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»

WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
314
Общество

Прибывших из Гоа в Екатеринбург россиян доставили в обсервацию

Сегодня ночью в Екатеринбурге приземлился самолёт с россиянами из Гоа, сообщает ТАСС.
Вечерние Ведомости 00:56
18
Здоровье

Переболевший коронавирусом россиянин рассказал о лечении в «Склифе»

Переболевший коронавирусом россиянин рассказал, как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает MK.RU.
ФАН вчера в 17:18
39
Гаджеты

Bloomberg: Apple выпустит Mac с собственным процессором в 2021 году

Американская корпорация Apple планирует выпустить Mac с собственным процессором ARM, который заменит процессор от Intel в 2021 году.
Коммерсантъ 23 апреля в 10:31
4
Наука

SQuad: робот, способный пластично двигаться и преодолевать препятствия

С-образные конечности робота позволяют ему забираться на возвышения и преодолевать препятствия, а встроенный в них электродвигатель постоянного тока отвечает за их вращение.
Машины и Механизмы вчера в 13:38
Финансы

Решение ЦБ по ключевой ставке укрепило рубль

В ходе торгов на Мосбирже доллар опустился до 74,5 рублей. Евро стоит 80 рублей и 3 копейки.
МИР 24 вчера в 09:22
14
Шоу-бизнес

Семенович отказалась жить с мужчиной с заработком меньше 100 тысяч

НТВ 23 апреля в 13:46
109
Здоровье

Режим самоизоляции предлагают ослабить для детей и беременных женщин

Врачи предлагают ослабить ограничительные меры для детей и беременных женщин.
News.ru 23 апреля в 23:19
30
Наука

Немецкий вирусолог рассказал о людях с иммунитетом к коронавирусу

Люди, переболевшие ранее какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к COVID-19, заявил в пятницу ведущий вирусолог берлинской клиники Charite Кристиан Дростен.
РИА Новости вчера в 15:18
117
Армия и оружие

Армия России получит носимые тепловизоры «Сыч» для разведки

Армия России начнет получать носимые тепловизоры "Сыч" в 2021 году для инженерной разведки позиций противника.
Газета.Ru вчера в 20:13
Шоу-бизнес

Поклонники не узнали миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа

Папарацци запечатлели молодую миллиардершу Кайли Дженнер, которая вышла на улицу без макияжа и в обычной одежде.
Gazeta.SPb вчера в 20:15
7
Авто

АвтоВАЗ представит три новинки в 2020 году

По слухам, в этом году АвтоВАЗ покажет рестайлинговые LADA Vesta (речь идет о глубоком обновлении, которое все так ждут), LADA Largus и LADA Niva-2, которая навсегда распрощается с именем Chevrolet Niva и окончательно войдет в модельный ряд LADA.
Автоновости дня вчера в 05:45
43
Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

Вести.Ru вчера в 06:58
958
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Восточная Карелия
Восточная часть историко-географической области Карелии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Республика Карелия
Республика в составе России
Субъект Российской Федерации, республика в её составе. Входит в состав Северо-Западного федерального округа, является частью Северного экономического района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное