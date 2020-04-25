Газета Ilta-Sanomat опубликовала материал, в котором оправдывается создание финскими оккупантами концлагерей в Карелии во время Великой Отечественной войны.

Финская газета оправдала создание концлагерей в Карелии в годы войны

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