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Финская машиностроительная компания Wartsila покинула российский рынок

Финская компания Wartsila, производящая машинное оборудование, завершила операции на российском рынке и закрыла представительство в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ
Финская машиностроительная компания Wartsila сообщила о завершении планомерного ухода с российского рынка после объявления о сокращении масштабов деятельности в апреле 2022 года.
Finam.Ru
Сообщается, что в мае-июне Wartsila подписала соглашения о продаже бизнеса Transas Navigator и ООО "Вяртсиля Восток" местному руководству компаний.
Finam.Ru
Уточняется, что в связи с уходом закрылся офис Wärtsilä Digital Technologies (WDT) в Санкт-Петербурге.
РИА Новости

Подробнее о событии

Wartsila завершила работу в России
АБН02:36
Машиностроительная компания Wärtsilä объявила об уходе с российского рынка
RT на русском02:57
Wärtsilä объявила о завершении процесса ухода из России
ТАСС02:56
Финская машиностроительная компания Wartsila покинула российский рынок
Коммерсантъ02:39
Финская машиностроительная компания Wärtsilä объявила об уходе из России
Lenta.ru03:18
Финская компания Wartsila завершила работу на российском рынке
Фонтанка.Ру02:28
Финская машиностроительная компания Wärtsilä продала бизнес в России местному руководству
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