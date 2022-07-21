КоммерсантъФинская машиностроительная компания Wartsila покинула российский рынокФинская компания Wartsila, производящая машинное оборудование, завершила операции на российском рынке и закрыла представительство в Санкт-Петербурге.КоммерсантъФинская машиностроительная компания Wartsila сообщила о завершении планомерного ухода с российского рынка после объявления о сокращении масштабов деятельности в апреле 2022 года.Finam.RuСообщается, что в мае-июне Wartsila подписала соглашения о продаже бизнеса Transas Navigator и ООО "Вяртсиля Восток" местному руководству компаний.Finam.RuУточняется, что в связи с уходом закрылся офис Wärtsilä Digital Technologies (WDT) в Санкт-Петербурге.РИА НовостиЧитать далееСвернутьАБНАБНDP.RUКомсомольская правдаИА Красная ВеснаПетрозаводск говоритНовые ИзвестияПрофильГазета.RuПодробнее о событииWartsila завершила работу в РоссииАБН02:36Машиностроительная компания Wärtsilä объявила об уходе с российского рынкаRT на русском02:57Wärtsilä объявила о завершении процесса ухода из РоссииТАСС02:56Финская машиностроительная компания Wartsila покинула российский рынокКоммерсантъ02:39Финская машиностроительная компания Wärtsilä объявила об уходе из РоссииLenta.ru03:18Финская компания Wartsila завершила работу на российском рынкеФонтанка.Ру02:28Финская машиностроительная компания Wärtsilä продала бизнес в России местному руководствуРИА Новости02:21Показать ещёОценить156Поделиться