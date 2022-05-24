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Финская проектная компания Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1»

Финская проектная компания Fennovoima отозвала заявку на получение лицензии на строительство АЭС "Ханхикиви-1", сообщается на сайте
 организации.
РИА Новости
"Теперь Fennovoima сосредоточена на обеспечении безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Некоторые работы в сфере охвата Fennovoima будут завершены в ближайшие недели", - добавили в компании.
ТАСС
В начале мая Fennovoima расторгла контракт с "Росатомом" на строительство "Ханхикиви-1" в Финляндии.
РИА Новости
АЭС планировали построить в финской Пюхяйоки.
Lenta.ru

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Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии
ТАСС03:23
Финская проектная компания Fennovoima отозвала заявку на строительство АЭС «Ханхикиви-1»
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Финская Fennovoima объявила об отзыве заявки на строительство АЭС «Ханхикиви-1»
ПРАЙМ03:10
Финляндия отказалась от стройки АЭС вместе с Россией
URA.Ru03:06
Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС «Ханхикиви-1»
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Финская Fennovoima отозвала заявку на лицензию для строительства АЭС «Ханхикиви-1»
RT на русском02:49
Финляндия отозвала заявку на строительство совместной с «Росатомом» атомной электростанции
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