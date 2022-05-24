"Теперь Fennovoima сосредоточена на обеспечении безопасности в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Некоторые работы в сфере охвата Fennovoima будут завершены в ближайшие недели", - добавили в компании.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в третьем, окончательном чтении правительственный закон, запрещающий водителям с неснятой или непогашенной судимостью за преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления работать таксистами, в двух последних случаях это также касается водителей автобусов и трамваев.
Российские компании начали увольнять или переводить на более "низкие" должности IT-специалистов украинского происхождения, сообщает РБК со ссылкой на двух участников рынка и главу АНО "Информационная культура" Ивана Бегтина.