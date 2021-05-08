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Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе

Минобороны Финляндии опубликовало отчет о деятельности военной разведки страны, содержащий оценку военной активности России в Европе. В документе говорится об усилении напряжения в регионе из-за "возвращения к силовой политике".В источнике
Lenta.ru
URA.Ru
Life.ru
RuNews24.ru
Российский Диалог
Московский Комсомолец
Коммерсантъ
Kadara.ru
ИА Красная Весна

С чего всё началось

Финны впервые опубликовали доклад о своей военной разведке

Россия, например, продемонстрировала свою способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей.
Коммерсантъвчера в 12:57

Подробнее о событии

Финляндия опасается военного конфликта России и США в Арктике

РЕН ТВвчера в 15:51

Финская разведка опасается войны России и США в Арктике

URA.Ru18:34

Финская разведка заявила о готовности России использовать войска в Европе

Московский Комсомолец17:28

Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе

РИА Новости19:15

Финская разведка заявила о готовности России использовать войска в Европе

Lenta.ruвчера в 15:03

Служба военной разведки Финляндии высказалась по поводу России

ИА Красная Веснавчера в 14:32

Финны впервые опубликовали доклад о своей военной разведке

Коммерсантъвчера в 12:57
Интересное

Более 50 палестинцев пострадали в беспорядках в Восточном Иерусалиме

Более полусотни палестинцев пострадали в ходе беспорядков в Восточном Иерусалиме при столкновениях с израильскими полицейскими, сообщили в представительстве Красного Полумесяца в Иерусалиме.
РЕН ТВ19:15