Финская разведка заявила о готовности России применить войска в Европе
Минобороны Финляндии опубликовало отчет о деятельности военной разведки страны, содержащий оценку военной активности России в Европе. В документе говорится об усилении напряжения в регионе из-за "возвращения к силовой политике".В источнике
С чего всё началось
Финны впервые опубликовали доклад о своей военной разведке
Россия, например, продемонстрировала свою способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей.
Коммерсантъвчера в 12:57