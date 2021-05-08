Минобороны Финляндии опубликовало отчет о деятельности военной разведки страны, содержащий оценку военной активности России в Европе. В документе говорится об усилении напряжения в регионе из-за "возвращения к силовой политике".

С чего всё началось Финны впервые опубликовали доклад о своей военной разведке Россия, например, продемонстрировала свою способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей. Коммерсантъ вчера в 12:57