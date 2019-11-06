Экономика
Российская газетаФинская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, с клиентов в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года взимались неверные суммы.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Происшествия
СМИ сообщили о попытке угона самолета в аэропорту Амстердама
В аэропорте Схипхол в Амстердаме на борту одного из самолетов произошла внештатная ситуация, сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.
Коммерсантъ 14:49
Политика
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову в МИД республики вручена нота протеста в связи с поездкой в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), которые, как утверждает азербайджанское внешнеполитическое ведомство, провели встречи "с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров".
ТАСС 09:31
Экономика
Укрупнение предприятий: в России сократилась занятость в малом бизнесе
Сокращение численности работников в сфере малого и среднего бизнеса, зафиксированное по состоянию на октябрь 2019 года, обусловлено укрупнением предприятий, передают 7 ноября «Известия» со ссылкой на источник в Федеральной налоговой службе (ФНС) России.
REGNUM 19:15
Политика
Украина запретила ввоз устаревших вагонов из России
Правительство Украины запретило ввоз устаревшего подвижного состава из России.
Московский Комсомолец 09:25
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала, что хочет уехать из США
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала в интервью журналу Harper's Bazaar, что хочет уехать из США, но не может этого сделать пока их с Брэдом Питтом дети не достигли 18 лет.
РИА Новости 06:33
Футбол
Сарри объяснил замену Роналду в матче с «Локомотивом»
Спорт-Экспресс 15:47
Авто
В Петербурге запустили производство нового Toyota RAV4
Объём инвестиций в модернизацию составил 4,8 млрд рублей по состоянию на сентябрь 2019 года, при этом с начала открытия завода показатель составил более 30 млрд рублей.
Tvoe-avto.com 16:02
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru вчера в 01:03
Общество
В тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь
Как сообщает издание со ссылкой на свой источник, в частности, органам МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором было поручено до 30-го июля 2020-го года проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.
Tkgorod.ru 02:46
Происшествия
В Москве задержали участника убийства главы центра «Э» Ингушетии
В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра противодействия экстремизму (центра «Э») Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
РБК 11:17
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК 16:00
Политика
Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
RT на русском 15:17
Гаджеты
В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны среднего класса
В десятке самых производительных смартфонов среднего класса оказались следующие модели: Oppo Reno 2 (255 873 балла), Redmi K20 (250 219 баллов), Xiaomi Mi 9 SE (218 273 балла), Realme Q (215 367 баллов) и Vivo X27 (213 546 баллов).
Astera вчера в 09:47
Общество
Более 75% россиян не делают сбережений на пенсию
Подавляющее большинство жителей крупных городов России (75,5%) не откладывают деньги на пенсию.
BFM.ru 01:52
Наука
Ученые предрекли людям «неописуемые страдания»
В течение 40 лет ученые анализировали данные о потреблении энергии, температуре поверхности Земли, росте народонаселения, темпах уничтожения лесов, массе полярных льдов, внутреннем валовом продукте и выбросах углекислого газа.
9111.ru 04:18
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Напомним, что Кипр выдает свои паспорта в обмен на инвестиции в экономику острова.
REGNUM 13:49
Политика
В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне
Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.
REGNUM 18:20
Футбол
Лига чемпионов. «Зенит» во второй раз проиграл «Лейпцигу»
Бомбардир.ру вчера в 14:50
Политика
Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал, «убивая, сажая и пугая», наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК 18:43
Культура
Сериал «Отчим»: почему Сибирь снимали в Белоруссии, а Андоленко «доставала» Хабарова
Исполнитель главной роли Антон Хабаров жаловался на свою коллегу по площадке Карину Андоленко, говоря о том, что она не прощает ему никаких огрех.
Телепрограмма 07:24
Происшествия
Один человек погиб при взрыве автомобиля в Киеве
На Брест-Литовском шоссе в Киеве взорвался автомобиль Mercedes, его водитель погиб, для поимки виновника взрыва объявлена спецоперация.
RT на русском 17:58
Игры
Bethesda забанила датамайнеров, которые искали баги в Fallout 76
Датамайнер и разработчик альтернативной карты Map76 для Fallout 76 Джарет Беркетт рассказал, что Bethesda заблокировала аккаунты группы энтузиастов, которая занимается поиском багов.
CyberSport.ru 13:32
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями в Кобани
Местные жители закидали камнями российско-турецкий патруль в районе сирийского населенного пункта Кобани, сообщают в соцсетях.
Взгляд.ру вчера в 14:11
Наука
Физики случайно создали в лаборатории имитацию Большой взрыва
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые из Техасского университета изучили процесс взрыва и горения сверхновых звёзд путем проведения компьютерных и лабораторных испытаний.
ToDay News Ufa вчера в 10:53