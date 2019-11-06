Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФинская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, с клиентов в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года взимались неверные суммы.
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Жителям Карелии, платившим пошлины на финской таможне, могут вернуть деньги

Московский Комсомолец00:20

Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

Вести.Ruвчера в 07:48

Таможню Финляндии уличили в использовании неправильных курсов валют в течение трех лет

Взгляд.рувчера в 09:08

Финские таможенники несколько лет пользовались неправильным курсом валют

News.ruвчера в 09:01

Таможня Финляндии три года неправильно конвертировала рубль. Переплату россиянам обещают вернуть

Фонтанка.Рувчера в 07:50

Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля и еще более 20 валют

ТАССвчера в 09:17

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

РИА Новостивчера в 07:17
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Кино

У Пингвина в новом «Бэтмене» может оказаться лицо Колина Фаррелла

Пингвина в новой версии «Бэтмена» может сыграть Колин Фаррелл, пишет Variety. На роль дворецкого претендует Энди Серкис.
REGNUM вчера в 15:56
Политика

В МИД рассказали о реакции США на приглашение Трампа в Москву

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что американская сторона с интересом восприняла приглашение президента США Дональда Трампа на празднование 75-летия Победы в Москву в мае 2020 года.
RT на русском 01:09
Армия и оружие

Американский F-16 «уронил» в Японии учебную ракету

Истребитель F-16 американских ВВС «обронил» учебную ракету во время тренировочного полета в префектуре Аомори, Япония.
REGNUM вчера в 23:13
Политика

Украинский «Нафтогаз» начислил «Газпрому» долг в 22 миллиарда

По словам главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, набежала сумма в 22 миллиарда долларов.
ТВ Центр 05 ноября в 10:57
Футбол

«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов UEFA

Футболисты российского «Локомотива» проиграли итальянскому «Ювентусу» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Шоу-бизнес

Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»

Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru вчера в 17:25
Транспорт

На красной ветке петербургского метро произошел сбой

Утром 7 ноября в Санкт-Петербурге на красной ветке метро произошел сбой - станции «Девяткино» и «Гражданский проспект» работают в режиме ограниченного пассажиропотока.
АиФ Санкт-Петербург 00:35
Спорт

Стадион «Нижний Новгород» перейдет в собственность региона в 2020 году

Стадион «Нижний Новгород» будет передан в собственность Нижегоросдкой области 1 января 2020 года.
REGNUM вчера в 12:42
Политика

Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России

Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года.
Известия вчера в 11:27
Армия и оружие

СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты

Известия вчера в 13:56
Армия и оружие

Армия Германии оказалась без современных истребителей

RuNews24.ru 01:07
Авто

Skoda показала салон новой Octavia

Компания Skoda выпустила два эскиза дизайна, которые дают первое представление о новой концепции интерьера для предстоящей Octavia.
SpeedMe вчера в 02:15
Общество

Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Политика

В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии

Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv 05 ноября в 10:42
Шоу-бизнес

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма 05 ноября в 19:55
Общество

Минстрой предложил ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Дома со степенью изношенности более 70%, которые пока не признаны аварийными, предлагается ремонтировать за счет граждан.
РБК вчера в 21:51
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

В своих показаниях следователям обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов заявил, что взяться за оружие его вынудила угроза изнасилования.
РБК вчера в 05:03
Игры

Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии

Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform 05 ноября в 13:53
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Транспорт

В центре Москвы ограничат движение из-за торжественного марша

До полудня ограничат проезд по Моховой улице по одной полосе.
Говорит Москва 00:44
Хоккей

Одноклубники Панарина попали в тройку лучших игроков дня в НХЛ

Первой звездой дня признан голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, который в матче с «Детройт Ред Уингз» (5:1) отразил 35 бросков из 36.
Sport24.ru 00:38
Авто

Компания BMW представила экстремальное купе M2 CS

Новинка получит более мощный мотор, улучшенную подвеску и механическую трансмиссию. BMW M2 CS 2020 года показали на официальных фотографиях.
32CARS.ru 05 ноября в 10:43
Политика

В ООН приняли российскую резолюцию по контролю над вооружениями

Первый комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции, предложенный российской стороной, об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
Страна Советов on-line 01:13
Политика

Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту

Известия вчера в 18:03
Технологии

Росатом планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей

По словам гендиректора Российского квантового центра Руслана Юнусова, который возглавит проектный офис, к 2024 году Росатом планирует создать четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубит.
News.ru 01:28
Армия и оружие

В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат

Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс вчера в 21:29
Общество

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

В минздраве Челябинской области прокомментировали взорвавшее соцсети видео, на котором санитарка одной из больниц Миасса умывает пациентку грязной тряпкой, предварительно смочив ее из тазика на полу.
Российская газета 05 ноября в 07:35
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