Экономика
Российская газетаФинская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, с клиентов в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года взимались неверные суммы.
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Жителям Карелии, платившим пошлины на финской таможне, могут вернуть деньги
Московский Комсомолец00:20
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Таможня Финляндии три года неправильно конвертировала рубль. Переплату россиянам обещают вернуть
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В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
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