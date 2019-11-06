Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФинская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, с клиентов в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года взимались неверные суммы.
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Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля и еще более 20 валют

ТАСС09:17

Финская таможня три года неправильно конвертировала рубль

Московский Комсомолец07:32

Финские таможенники несколько лет пользовались неправильным курсом валют

News.ru09:01

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Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

Вести.Ru07:48

Таможню Финляндии уличили в использовании неправильных курсов валют в течение трех лет

Взгляд.ру09:08

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

РИА Новости07:17
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 15:28, Ашберн
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Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

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Самолет рейсом в Доминикану совершил экстренную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет Boeing 777 рейса «Москва - Пунта-Кана» совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево.
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Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

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Жулин: В прыжках Загитовой появилась тяжесть, это опасная тенденция

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Во время отдыха в Турции без вести пропал 25-летний уроженец республики Коми Никита Василевский, сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на обращение тети пропавшего Елизаветы Кызьюровой.
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Исполнительнице главной роли актрисе Кристине Асмус пришлось полностью оголиться в кадре.
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