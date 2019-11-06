Экономика
РИА НовостиФинская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 21:32, Ашберн
Общество
Ветхие дома хотят ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье с износом более 70% хотят добавить в региональные программы капремонта. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.
Газета.Ru 18:42
Общество
Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс
Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM 14:15
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась полностью обнаженной для глянцевого журнала
Только недавно актриса снова поразила фанатов, снявшись для одного из глянцевых журналов полностью обнаженной.
OAnews 19:11
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Футбол
«Байер» обыграл «Атлетико» в Лиге чемпионов
Чемпионат 16:52
Экономика
Социальные доплаты введут для пенсионеров в Псковской области
Депутаты в Псковской области утвердили понятие «региональная социальная доплата к пенсии».
Известия вчера в 04:59
Происшествия
В полиции Кемерова подтвердили задержание стрелявшего в адвоката
В полиции Кемерова подтвердили задержание мужчины, стрелявшего в соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя.
ТАСС 09:52
Авто
Объявили цены на обновлённый кроссовер Honda CR-V
Топовая версия обновлённого Honda CR-V будет иметь систему полного привода и обойдётся американским покупателям в стартовые 35 тыс. 845 долларов, что составляет 2,27 млн рублей.
Тарантас Ньюс 00:26
Музыка
Maruv прокомментировала скандал вокруг премии «MTV Россия»
Украинская певица Maruv впервые прокомментировала разгоревшийся скандал, который развернулся после конкурса MTV.
ToDay News Ufa вчера в 23:13
Армия и оружие
В Госдепе рассказали о добыче нефти в подконтрольных США районах Сирии
Нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями на благо живущих здесь общин.
Российская газета 20:59
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда 03:27
Футбол
Андре Гомеш обратился к болельщикам после перенесенной операции
Полузащитник «Эвертона» Андре Гомеш обратился к болельщикам после того, как его выписали из больницы, где португальцу была сделана операция на правом голеностопе.
Sport24.ru 14:15
Гаджеты
Lenovo One объединит Windows и Android
Китайский бренд Lenovo работает над новой системой, которая объединит ОС Windows и Android. Речь идёт о некоем продукте Lenovo One.
Игромания.ру 16:39
Происшествия
Один человек погиб при взрыве автомобиля в Киеве
На Брест-Литовском шоссе в Киеве взорвался автомобиль Mercedes, его водитель погиб, для поимки виновника взрыва объявлена спецоперация.
RT на русском 17:58
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Армия и оружие
В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском
RT на русском 04 ноября в 09:44
Политика
МЧС РФ отправило в Донбасс колонну с гуманитарной помощью для детей
МЧС РФ направило в Донецкую и Луганскую области автомобильную колонну с гуманитарным грузом для детей.
ТК Звезда 20:48
Политика
Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту
Эк-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министров, руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.
Известия 18:03
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Политика
Путин проведёт встречу с Токаевым в Омске
Президент России Владимир Путин проведёт встречу с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске на XVI Форуме межрегионального сотрудничества двух стран.
RT на русском 04:26
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Изначально Red Dead Redemption 2 вышла в октябре 2018 года на PlayStation 4 и Xbox One.
CyberSport.ru вчера в 08:24
Происшествия
В Нижнем Тагиле семейная пара угрожает сжечь себя из-за выселения
В Нижнем Тагиле на Дружинина, 51, сегодня, 6 ноября, семейная пара угрожает сжечь себя из-за угрозы выселения.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 02:56
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девяти россиян
Со ссылкой на главу МВД Кипра Константиноса Петридиса газета сообщила, что в соответствии с принятым решением паспортов должны лишиться 26 человек, получивших гражданство в рамках девяти инвестиционных сделок.
РБК 08:53
Шоу-бизнес
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами.
Телепрограмма вчера в 19:55
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель сделала две пластические операции
Звезда "Дома-2" Алена Рапунцель сделала две пластические операции Рапунцель отметила, что легла на операционный стол для полного преображения, чтобы сделать подарок своему мужчине.
Вокруг ТВ 05:02