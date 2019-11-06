Экономика
РИА НовостиФинская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.
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Жителям Карелии, платившим пошлины на финской таможне, могут вернуть деньги
Московский Комсомолец00:20
Таможня Финляндии три года неправильно конвертировала рубль. Переплату россиянам обещают вернуть
Фонтанка.Рувчера в 07:50
Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют
Вести.Ruвчера в 07:48
Таможню Финляндии уличили в использовании неправильных курсов валют в течение трех лет
Взгляд.рувчера в 09:08
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