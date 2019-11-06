Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФинская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.
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Жителям Карелии, платившим пошлины на финской таможне, могут вернуть деньги

Московский Комсомолец00:20

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ТАССвчера в 09:17

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Таможню Финляндии уличили в использовании неправильных курсов валют в течение трех лет

Взгляд.рувчера в 09:08

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

РИА Новостивчера в 07:17
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Телеканал HBO представил "устройство" HBO Box - черную картонную коробку с прорезями для ног и отверстиями для вентиляции.
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«Ман Сити» удержал ничью с «Аталантой», доигрывая матч без вратарей

В матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов итальянская "Аталанта" сыграла дома с "Манчестер Сити".
Газета.Ru вчера в 17:23
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Открыт неизвестный предок человека, живший 11 миллионов лет назад

Ugpressa.ru вчера в 23:38
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Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru вчера в 13:55
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Изношенные более, чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома, предложили ремонтировать за счет жильцов.
BFM.ru вчера в 23:10
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Украинские военные в Логвиново нарушили «перемирие»

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Общество

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Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.
REGNUM вчера в 14:15
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РБК 00:15
Общество

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Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru вчера в 02:50
Наука

Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет

Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.
Газета.Ru вчера в 21:55
Политика

Роскосмос отложил сдачу эскизного проекта ракеты на замену «Зениту»

Эскизный проект на космический ракетный комплекс "Союз-5", призванный заменить производимый на Украине "Зенит", будет готов в конце 2020 года, на год позже, чем планировалось, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости вчера в 19:14
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В России вышел сериал «Тёмные начала»

News.ru вчера в 03:10
Происшествия

В России задержаны 16 человек по делу о кредитном мошенничестве

По делу о мошенничестве с кредитами в нескольких областях России в качестве подозреваемых задержаны 16 человек.
RT на русском вчера в 22:32
Политика

Олег Ляшко подрался с депутатом Рады

РИА Новости вчера в 16:11
Происшествия

Под Оренбургом женщину насмерть засыпало семечками

По предварительным данным, во время работ по сушке семян подсолнечника женщина упала в металлический короб, заполненный семенами.
Московский Комсомолец вчера в 11:55
Армия и оружие

Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету

Известия вчера в 23:53
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В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу

Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу не сделано, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
РИА Новости вчера в 16:41
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Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты

Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
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Авто

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
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Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.
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Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России

Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости вчера в 19:34
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

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Куратор мусорной реформы в Минприроды Логинов ушел в отставку

Куратор мусорной реформы в Минприроды Логинов ушел в отставку Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев освободил Владимира Логинова от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии.
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Происшествия

В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом

В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек были госпитализированы.
RT на русском вчера в 23:29
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

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