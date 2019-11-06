Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФинская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.
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Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля и еще более 20 валют

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Финская таможня три года неправильно конвертировала рубль

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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 13:25, Вашингтон
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