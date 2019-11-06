Экономика
РИА НовостиФинская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 13:25, Вашингтон
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru 07:42
Общество
Минобороны назвало вбросом версию об угрозах изнасиловать Шамсутдинова
Минобороны назвало «абсолютной ложью» сообщение Telegram-канала Baza о том, что обвиняемый в убийстве двух офицеров и шести сослуживцев рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой «опустить» его.
РБК 10:08
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Шоу-бизнес
У дочери телеведущей Гузеевой обнаружили опухоль
Дочь ведущей Первого канала Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова рассказала, что врачи снова диагностировали у нее опухоль.
Lenta.ru 12:27
Кино
Студия Хидео Кодзимы займется созданием фильмов
Gmbox.ru вчера в 02:11
Спорт
В WADA подтвердили, что Россия ответила на все вопросы экспертов
Россия ответила на все вопросы по московской антидопинговой лаборатории, возникшие у экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Радио Sputnik 11:48
Футбол
«Локомотив» примет «Ювентус» в Лиге чемпионов
В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграет на своем поле с туринским «Ювентусом».
Нева Спорт вчера в 22:00
Политика
Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой
Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.
Известия 10:36
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27
Наука
Найдена связь между курением и шизофренией
Британские ученые проанализировали более полумиллиона ДНК людей и пришли к выводу, что курение может провоцировать развитие шизофрении и депрессии.
Ferra 08:44
Культура
Умер актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
После продолжительной болезни на 48-м году жизни умер актер Виталий Жигалин.
DP.RU 04:16
Происшествия
В Москве задержан соучастник убийства главы ингушского Центра «Э»
Возможный соучастник убийства начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева задержан в Москве.
Вести.Ru 11:47
Здоровье
Совфед придумал, как решить проблему нехватки врачей и учителей
Проблему нехватки специалистов в области здравоохранения и образования в российских регионах предложили решить целевым набором.
ФАН 05:27
Общество
Кипр отберет «золотые паспорта» у девяти россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости 10:28
Политика
Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Александра Ведерникова.
REGNUM 12:14
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Финансы
МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса
По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
РБК 12:58
Кино
Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон
Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов тайно поженились
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, которые вместе уже почти пять лет и воспитывают общего сына, наконец официально поженились.
Пятый канал 07:00
Политика
Путин приедет на съезд «Единой России»
Президент собирается посетить съезд "Единой России". "Такие планы есть", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российская газета 12:54
Игры
Брешь в лаунчере Epic Games Store позволяет играть бесплатно
Суть бреши в том, что если на компьютере был аккаунт с купленной игрой и установленной игрой, то любой аккаунт запущенный на этом компьютере сможет играть в неё даже без покупки.
Goroday.ru 10:22
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
RT на русском вчера в 10:28
Экономика
В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%
В России потребительские цены на гречневую крупу в октябре выросли на 7,3%, передает в среду, 6 ноября, ТАСС со ссылкой на материалы Росстата.
Известия 09:39
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Общество
Опубликовано изображение сверхтяжелого транспортного самолета «Слон»
Изображение аэродинамической модели тяжелого транспортного самолета "Слон" было опубликовано на сайте Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).
Газета.Ru 10:21