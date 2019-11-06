Таможня Финляндии с 1 мая 2016 г. по 30 июня 2019 г. неверно конвертировала несколько иностранных валют: российский рубль, китайский юань и доллар США. Об этом говорится на сайте финского ведомства. По его данным, всего зафиксировано 960 000 подобных случаев.

Финская таможня три года неверно конвертировала рубль

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