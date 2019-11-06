Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФинская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.
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Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля и еще более 20 валют

ТАСС09:17

Финская таможня три года неправильно конвертировала рубль

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Финские таможенники несколько лет пользовались неправильным курсом валют

News.ru09:01

Таможня Финляндии три года неправильно конвертировала рубль. Переплату россиянам обещают вернуть

Фонтанка.Ру07:50

Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

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Таможню Финляндии уличили в использовании неправильных курсов валют в течение трех лет

Взгляд.ру09:08

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

РИА Новости07:17
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Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что его брат стал жертвой мошенников, которые продали ему фальшивые билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором железнодорожники встречаются с «Ювентусом».
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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете

Кадыров уверен, что так называемые тролли, а также люди, публикующие резко критические сообщения, представляют собой угрозу для общества, закона и Конституции.
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В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.
Lenta.ru 10:12
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Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве

Преемником Владимира Логинова на посту замминистра природы и экологии, отвечающего за реализацию в стране мусорной реформы, может стать помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:42
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Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
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ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков

В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.
РБК 09:37
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Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»

Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
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Актер МХАТ имени Горького Николай Сахаров снял на видео конфликт с худруком театра Эдуардом Бояковым.
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Оксана Самойлова подтвердила свою беременность

На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
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У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль

Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
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Брат Шамсутдинова опроверг информацию об угрозе изнасилования

Старший брат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек во время караула, опроверг, что сослуживцы угрожали ему изнасилованием.
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Репортер украинского телеканала ICTV Владислав Круглов оказался в центре скандала после того, как решил "слить" одного из опрошенных им жителей Донбасса Службе безопасности Украины (СБУ).
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В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии

По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
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Радикалы попытались сорвать премьеру спектакля по Сорокину

Радикалы пытались сорвать премьеру спектакля «Норма» по одноименному роману Владимира Сорокина в театре на Малой Бронной.
Lenta.ru 13:49
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Отбившейся ножом от насильника жительнице Химок смягчили обвинение

Газета.Ru 10:03
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Kia представил концепт нового электрокроссовера

Компания KIA представила в Шанхае концепт нового электрического купе-кроссовера Futuron.
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Росавиация может ограничить деятельность Azur Air

Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
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Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
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Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
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Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
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В Турции пропал гражданин России

«По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.
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Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане

Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирской "Газели" и автомобиля Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
ТАСС 12:34
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ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Центральный банк России назначил штраф Сбербанку за неподключение к системе быстрых платежей (СБП), заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина во время выступления в Совете Федерации.
Известия 04:31
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