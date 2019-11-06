Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Футбол Родственники Нигматуллина приобрели фальшивые билеты на матч ЛЧ «Локомотив» — «Ювентус» Экс-вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что его брат стал жертвой мошенников, которые продали ему фальшивые билеты на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором железнодорожники встречаются с «Ювентусом».

Политика Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.

Общество Кипр отберет «золотые паспорта» у девяти россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Общество В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.

Политика Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете Кадыров уверен, что так называемые тролли, а также люди, публикующие резко критические сообщения, представляют собой угрозу для общества, закона и Конституции.

Общество В России собрались отменить штрафы за превышение средней скорости Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект об отмене штрафов за превышение средней скорости движения, которая рассчитывается по данным с нескольких камер по времени и координатам.

Политика Назван новый куратор мусорной реформы в правительстве Преемником Владимира Логинова на посту замминистра природы и экологии, отвечающего за реализацию в стране мусорной реформы, может стать помощник вице-премьера Алексея Гордеева Константин Румянцев, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авто Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.

Общество ФАС возбудила дело о рассылке спама в отношении четырех банков В ФАС напомнили, что за распространение банками рекламы без согласия абонента грозит штраф до 500 тыс. руб. за каждый факт нарушения.

Политика Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому» Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.

Шоу-бизнес Опубликовано видео конфликта актера МХАТ имени Горького с худруком Актер МХАТ имени Горького Николай Сахаров снял на видео конфликт с худруком театра Эдуардом Бояковым.

Шоу-бизнес Оксана Самойлова подтвердила свою беременность На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.

Происшествия Брат Шамсутдинова опроверг информацию об угрозе изнасилования Старший брат солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который застрелил восемь человек во время караула, опроверг, что сослуживцы угрожали ему изнасилованием.

Политика Украинский репортер донес на жителя Донбасса в СБУ Репортер украинского телеканала ICTV Владислав Круглов оказался в центре скандала после того, как решил "слить" одного из опрошенных им жителей Донбасса Службе безопасности Украины (СБУ).

Политика В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.

Общество Радикалы попытались сорвать премьеру спектакля по Сорокину Радикалы пытались сорвать премьеру спектакля «Норма» по одноименному роману Владимира Сорокина в театре на Малой Бронной.

Авто Kia представил концепт нового электрокроссовера Компания KIA представила в Шанхае концепт нового электрического купе-кроссовера Futuron.

Происшествия Росавиация может ограничить деятельность Azur Air Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".

Игры Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.

Политика Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.

Общество В России запретят продавать смартфоны без российского ПО Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.

Общество В Турции пропал гражданин России «По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках её сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября», — заявили в диппредставительстве.

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Дагестане Десять человек получили травмы в результате столкновения пассажирской "Газели" и автомобиля Lada, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.