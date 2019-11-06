Экономика
РИА НовостиФинская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
"Сумма, подлежащая возмещению, в настоящее время оценивается таможней примерно в 11,5 миллионов евро", - сообщили РИА Новости в ведомстве. Таможня сожалеет об ошибке и просит клиентов заполнить специальную форму на сайте ведомства для возврата средств.
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с чего всё началось
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.РИА Новости07:17
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