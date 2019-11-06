Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФинская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

"Сумма, подлежащая возмещению, в настоящее время оценивается таможней примерно в 11,5 миллионов евро", - сообщили РИА Новости в ведомстве. Таможня сожалеет об ошибке и просит клиентов заполнить специальную форму на сайте ведомства для возврата средств.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.
РИА Новости07:17

Подробнее о событии

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

РИА Новости07:17

Таможня Финляндии три года неправильно конвертировала рубль. Переплату россиянам обещают вернуть

Фонтанка.Ру07:50

Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля и еще более 20 валют

ТАСС09:17

Финская таможня три года неправильно конвертировала рубль

Московский Комсомолец07:32

Финские таможенники несколько лет пользовались неправильным курсом валют

News.ru09:01

Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

Вести.Ru07:48

Таможню Финляндии уличили в использовании неправильных курсов валют в течение трех лет

Взгляд.ру09:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 09:37, Ашберн
Политика

От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом

Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.
Евразия Daily 03:38
Общество

МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах

В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Общество

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Космос

«Вояджер-2» отправил на Землю сообщение из межзвездного пространства

"Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть довольно четкая граница.
Piter.tv вчера в 02:26
Футбол

Зинченко одним словом описал завершившего карьеру в сборной Ракицкого

Хавбек английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко при помощи одного слова описал завершившего карьеру в сборной защитника петербургского "Зенита" Яргослава Ракицкого.
Газета.Ru 04:53
Наука

Ученые предрекли «неописуемые страдания» всему человечеству

Ученые со всего мира предрекли "неописуемые страдания" человечеству. Документ подписали 11 тысяч научных деятелей из 153 государств.
Piter.tv 01:19
Общество

Минобороны назвало ложью причину бойни в Забайкалье

В Минобороны России отреагировали на информацию о причине бойни в части в Забайкалье и назвали ее ложной, сообщает "Лента.ру".
Газета.Ru 09:05
Игры

Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Здоровье

Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты

Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
ТагилСити.ру 04:56
Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Политика

Новак назвал абсурдными исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому»

Глава Минэнерго России Александр Новак назвал абсурдными исковые требования "Нафтогаза" к "Газпрому".
РЕН ТВ 07:20
Общество

Эксперты Роскачества проверили ванильный зефир

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество исследовало сухие смеси для детского питания отечественного и зарубежного производства.
REGNUM 01:10
Политика

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Автоспорт

Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года

В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Космос

Притяжение Юпитера поможет найти внеземную жизнь

AstroNews.ru вчера в 11:23
Общество

УФАС признал незаконной передачу участков на набережной Смоленки

Управление Федеральной антимонопольной службы признало незаконным предоставление правительством Петербурга двух участков на набережной реки Смоленка под строительство инвест-отеля.
МР7.ру 09:30
Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение по делу об «аргентинском кокаине»

Российская генеральная прокуратура утвердила обвинение по делу о контрабанде кокаина из Аргентины.
Вести.Ru 09:29
Политика

В «Википедии» не поняли слов Путина о замене энциклопедии

По словам исполнительного директора Wikimedia Foundation Станислава Козловского, заявление российского лидера Владимира Путина о замене «Википедии» на Большую российскую энциклопедию вызывает тревожные чувства.
Московский Комсомолец вчера в 16:26
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова рассказала, как похудела за полгода на 12 кг

Известная российская актриса и телеведущая Екатерина Стриженова рассказала своим поклонникам, как ей удалось похудеть.
Аргументы недели 09:26
Происшествия

У впавшей в кому экс-жены Цеповяза нашли записку

РБК 08:53
Шоу-бизнес

Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием

Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.
Дни24 вчера в 03:40
Футбол

Московский «Локомотив» принимает туринский «Ювентус»

Напомним, что в первом матче против «Ювентуса» москвичи проиграли со счетом 1:2. В той игре «Локомотив» был впереди на протяжении большей части времени, однако давление туринцев оказалось сильнее и Пауоло Дибала добыл победу для «старой синьоры».
НИА-Калининград 07:58
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Общество

В расстреле солдат в Забайкалье активисты обвинили компьютерные игры

Активисты организаций «Комитет солдатских матерей России» и «Офицеры России» обвинили в расстреле солдат в Забайкалье компьютерные игры и тлетворное влияние интернета.
Актуальные Новости 05:11
Технологии

Лазеры помогут взломать умные устройства

В статье, опубликованной в издании Wired, ученые предлагают производителям смарт-колонок внедрить дополнительные средства защиты для подобных устройств, чтобы обезопасить их от взлома лазером: например, добавить еще один микрофон или установить специальный световой фильтр.
Naked Science вчера в 06:14
Гаджеты

Xiaomi представила 108-Мп смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

В Мадриде была представлена международная версия смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro под названием Xiaomi Mi Note 10.
MobiDevices 07:54
Экономика

Песков: новое повышение ставки НДС не планируется и не обсуждается

Кремль не обсуждает и не планирует новое повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС).
ТАСС вчера в 05:18
Экономика

«Траст» и «Открытие» договорились с «Сафмаром»

Банк «Траст», банк «Открытие» и группа «Сафмар» Михаила Гуцериева подписали соглашение об урегулировании споров.
Коммерсантъ вчера в 09:39
Общество

Россияне рассказали, насколько доверяют полиции

Треть россиян положительно оценивают работу полиции в их регионе — 36%, еще почти половина – средне — 47%.
SM News 06:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное