Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

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