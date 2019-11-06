Экономика
РИА НовостиФинская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.
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Общество
В Хабаровске помогут россиянину, вывезшему троих детей из Швеции
Pravda.Ru вчера в 08:28
Общество
На Сицилии мэр города раздает дома бесплатно
РИА Новости 15:25
Футбол
Опубликовано видео драки болельщиков «Рубина» и «Крыльев Советов»
Kazanfirst.ru вчера в 01:26
Наука
Бег раз в неделю может предотвратить преждевременную смерть
Научная Россия вчера в 16:40
Происшествия
Под Киевом совершено покушение на бизнесмена
Коммерсантъ 19:18
Здоровье
Новосибирские поликлиники проведут «Субботник здоровья»
День открытых дверей пройдёт одновременно во всех поликлиниках, сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.
Новосибирские новости 04:44
Происшествия
Мужчину избили до смерти и бросили на улице в Ногликах
18+ Жители улицы Чехова в Ногликах утром 6 ноября стали свидетелями ужасной картины — посреди дороги лежал труп мужчины.
Сахалин.Инфо вчера в 19:27
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Футбол
Динамо (Загреб) — Шахтер 3:3
Стали известны стартовые составы загребского «Динамо» и донецкого «Шахтера» на матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
LiveSport.ru 13:55
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
Известия 08:43
Политика
Зеленский трижды назвал концерн «Укроборонпром» «концертом»
Лидер страны упорно называл государственный концерн "Укроборонпром" "концертом". Соответствующий видеоролик был опубликован на Youtube.
Российская газета 19:19
Экономика
Счетная палата опасается не достичь устойчивого прироста населения
"Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - говорится в докладе.
Будущее России. Национальные проекты 16:00
Армия и оружие
Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах
В госдепартаменте США сообщили, что на территориях Сирии, контролируемых американской армией, нефть добывают местные власти.
RT на русском 18:41
Футбол
Тен Хаг не намерен покидать «Аякс» ради «Баварии»
«Бавария» рассматривает кандидатуру наставника «Аякса» Эрика тен Хага на освободившийся пост главного тренера команды.
Матч ТВ 04 ноября в 10:21
Футбол
«Локомотив» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru 14:59
Общество
Власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти граждан России
Правительство Кипра приняло решение забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно.
РИА Новости 19:34
Происшествия
В Туле возле школы задержали мужчину с пневматической винтовкой
Полиция в Туле задержала мужчину, который направлялся в одну из школ с пневматической винтовкой.
РБК 15:46
Здоровье
Минздрав уточнил критерии появления на свет детей
Поправки Минздрава касаются первого критерия: ранее отдельно перечислялся срок беременности (22 недели и более), отдельно — вес ребёнка (500 грамм и более).
Парламентская газета 16:57
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 11:09
Космос
Стеклянный шар будет запущен в космос перед Новым годом
Inc-news.ru 04 ноября в 05:29
Технологии
Сбербанк хочет запустить «помощника врача» с искусственным интеллектом
Сбербанк планирует запустить "помощника врача" с искусственным интеллектом, который позволит быстрее и лучше диагностировать заболевание и предлагать необходимое лечение; проект обсуждается с несколькими российскими регионами, рассказал первый зампред правления крупнейшего российского банка Александр Ведяхин в интервью РИА Новости в преддверии конференции AI Journey.
РИА Новости 19:04
Экономика
МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса
По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
РБК 12:58
Футбол
Хонда подписал контракт с «Витессом» Слуцкого
Полузащитник Кейсуке Хонда стал игроком «Витесса». Соглашение 33-летнего японца рассчитано до конца нынешнего сезона.
Sports.ru 09:37
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие снижения суммы иска к «Газпрому»
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев еще в январе заявлял, что компания готова пересмотреть иск к "Газпрому" о пересмотре тарифа на транзит почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта.
РИА Новости вчера в 07:18
Футбол
«Реал» разгромил «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов
Мадридский «Реал» одержал крупную победу в матче группового этапа Лиги чемпионов.
RT на русском 16:53
Космос
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин вновь прибудет в Омск
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что в соответствии с производственными планами Госкорпорации «Роскосмос» на омском заводе «Полет» разворачивается и в 2023 году будет запущено серийное производство ракет семейства «Ангара».
ФедералПресс вчера в 01:35
Здоровье
Томское здравоохранение получит дополнительные средства по нацпроектам
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, на пленарном заседании Дня главы муниципального образования сообщил о средствах, которые будут выделены на модернизацию первичного звена здравоохранения.
НИА-Томск 04:52
Происшествия
Жену «киборга» , воевавшую на Донбассе, арестовали в день суда над мужем
На Украине арестовали жену «киборга» Владислава Геращенко Ирину. Женщина и сама «героический» персонаж, которая воевала под позывным «Пума».
Новостной фронт 07:02