Экономика
РИА НовостиФинская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Жителям Карелии, платившим пошлины на финской таможне, могут вернуть деньги
Московский Комсомолец00:20
Таможню Финляндии уличили в использовании неправильных курсов валют в течение трех лет
Взгляд.рувчера в 09:08
Таможня Финляндии три года неправильно конвертировала рубль. Переплату россиянам обещают вернуть
Фонтанка.Рувчера в 07:50
Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют
Вести.Ruвчера в 07:48
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 03:35, Вашингтон
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Чувашкредитпромбанка»
«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 7 ноября 2019 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Чувашкредитпромбанк» (Публичное акционерное общество) АКБ «Чувашкредитпромбанк» ПАО, рег. №1280, город Чебоксары», — говорится в сообщении.
RT на русском 00:45
Авто
Названы топ-10 регионов РФ по продажам отечественных автомобилей
Эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 регионов РФ с самыми высокими продажами машин отечественных марок.
Автоновости дня 01:45
Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
BFM.ru 02:35
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
Ольга Бухарова сообщила своём stories, что к ней вернулась опухоль, не уточнив точный диагноз.
Bimru.ru вчера в 07:26
Кино
Коллекция плакатов к фильмам о Бонде продана за 300 тыс. долларов
Российская газета 02:56
Экономика
ВТБ собрал половину долгов «Мечела»
Самую жесткую позицию занимал Сбербанк: если к лету 2015 года ВТБ и Газпромбанк согласились реструктурировать долг «Мечела», то глава Сбербанка Герман Греф до апреля 2016 года продолжал публично критиковать владельца компании Игоря Зюзина и настаивать на получении контроля над компанией.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
На нефтебазе «Грушовая» в Новороссийске произошел пожар, пострадали пять человек, возгорание локализовали, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
РБК 02:22
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Происшествия
Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама
Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.
Lenta.ru вчера в 14:45
Политика
Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом
Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
RT на русском 02:08
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Кино
Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»
Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru вчера в 16:03
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения России
По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета 00:55
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка
46-летняя певица Наташа Королева рассказала, как она потеряла ребенка из-за публикации откровенных снимков и общественной травли.
ТВ Центр вчера в 07:05
Политика
Эрдоган захотел обсудить с Путиным ситуацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собирается обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую обстановку в Сирии.
Rambler News Service 03:00
Политика
«Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.
Lenta.ru вчера в 07:42
Политика
МИД сообщил о реакции США на приглашение Путина Трампу посетить Москву
В США с интересом отнеслись к приглашению президента Дональда Трампа, сделанному российским коллегой Владимиром Путиным, приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РБК 02:26
Политика
В МИД РФ назвали домыслами сообщения о российских наемниках в Ливии
Утверждения американского издания The New York Times о прибытии около 200 российских наемников в Ливию являются домыслами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
REGNUM 01:17
Здоровье
Роструд: среди медиков наиболее востребованы педиатры и терапевты
Российским работодателям среди медиков наиболее необходимы педиатры и терапевты, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роструда.
ТагилСити.ру вчера в 04:56
Гаджеты
В России теперь можно взять iPhone в аренду
Аренда гаджетов начинается от 3 900 рублей в месяц. Аренда iPhone 11 Pro Max обойдется в 7 652 рубля в месяц.
ToDay News Ufa 05 ноября в 23:14
Экономика
Apple возглавила рейтинг российских «дочек» иностранных ИТ-компаний
Отмечается, что в всего в прошлом году совокупная выручка 50 крупнейших российских офисов иностранных IT-компаний составила 965 млрд рублей, что на 27% выше, чем в годом ранее.
REGNUM 02:43
Происшествия
В Уфе начали проверку после избиения до смерти мужчины у школы
Об избиении инвалида в ночь на 3 ноября в Кировском районе Уфы сообщили местные СМИ, которые уточнили, что причиной избиения стал отказ инвалида дать деньги пьяным мужчинам.
Российская газета 01:15
Политика
Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».
ФедералПресс вчера в 14:25
Политика
Азербайджан вручил ноту протеста послу России
МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России Михаилу Бочарникову.
Lenta.ru вчера в 21:53
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Шоу-бизнес
Леди Гага раскрыла правду о романе с Брэдли Купером
Американская певица и актриса Леди Гага прокомментировала слухи о романе с актером Брэдли Купером.
Москва 24 03:10