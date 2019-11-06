Экономика
Российская газетаФинская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, с клиентов в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года взимались неверные суммы.
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Футбол
Локомотив — Ювентус 1:2
Аарон Рэмзи на всякий случай добил мяч в сетку Так Кришиану Роналду забил свой первый гол со штрафного в составе "Ювентуса".
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Показали заднеприводную вариацию нового Audi R8 V10 RWD
Новая заднеприводная вариация Audi R8 V10 RWD появится на европейском рынке в начале следующего года.
CarsWeek.ru 08:57
Происшествия
Чрезвычайную ситуацию объявили в аэропорту Амстердама
Чрезвычайная ситуация объявлена в среду, 6 ноября, вечером в голландском аэропорту Схипхол.
Lenta.ru 14:45
Общество
Госдума приняла в первом чтении законы о возвращении вытрезвителей
Госдума одобрила в первом чтении два законопроекта о возвращении вытрезвителей. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
МР7.ру вчера в 09:29
Политика
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Общество
Кадыров призвал наказывать за оскорбление чести в интернете
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Сети, которые могли «оскорблять чью-то честь».
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Футбол
«Бавария» обыграла «Олимпиакос» в Лиге чемпионов
В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла пирейский «Олимпиакос» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена».
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Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Музыка
Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
РИА Новости 09:51
Спорт
В WADA подтвердили, что Россия ответила на все вопросы экспертов
Россия ответила на все вопросы по московской антидопинговой лаборатории, возникшие у экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Радио Sputnik 11:48
Шоу-бизнес
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Политика
Представитель Зеленского в кабмине Герус и экс-депутат Рады Ляшко подрались в аэропорту
Бывший депутат Верховной рады восьмого созыва, лидер Радикальной партии Олег Ляшко и представитель президента Украины в правительстве страны, глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус подрались в аэропорту Борисполь.
ТАСС 14:21
Футбол
«Челси» и «Аякс» забили 8 голов в одном матче
Свободная Пресса вчера в 17:09
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
РИА Новости 07:28
Происшествия
В Azur Air планируют устранить в срок замечания Росавиации
«Azur Air планирует устранить в назначенный срок все замечания и несоответствия, представить в Росавиацию соответствующий пакет документов с полной доказательной базой», — заявила Матюшина.
RT на русском 11:23
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Происшествия
Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
ТАСС 13:15
Кино
Режиссер Тодд Филлипс раскрыл судьбу соседки Джокера — Софи
Актуальные Новости 02:34
Политика
«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
РИА Новости 13:57
Армия и оружие
Эрдоган обвинил США в невыполнении соглашения по отводу курдов в Сирии
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США проводят совместное патрулирование с курдскими формированиями в зоне безопасности на севере Сирии, что противоречит турецко-американским договоренностям.
РИА Новости вчера в 06:39
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Общество
Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР
Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
Происшествия
В Оренбургской области работницу элеватора насмерть засыпало семечками
Следственные органы Оренбургской области выясняют обстоятельства гибели работницы элеватора, которая, предположительно, задохнулась, упав в коробку с семечками, сообщает следственное управление СК РФ по области.
РИА Новости 14:53
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
В качестве примера финансист привел ситуацию, когда инвесторы вкладывают в стартапы больше денег, чем тем необходимо.
Lenta.ru 06:27