Экономика

РИА НовостиРИА НовостиФинская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

"Сумма, подлежащая возмещению, в настоящее время оценивается таможней примерно в 11,5 миллионов евро", - сообщили РИА Новости в ведомстве. Таможня сожалеет об ошибке и просит клиентов заполнить специальную форму на сайте ведомства для возврата средств.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

Таможня Финляндии неверно конвертировала российский рубль, китайский юань доллар США и шведскую крону в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Ярмо Райккя. Сумма возмещения средств клиентам оценивается примерно в 11,5 миллиона евро.
РИА Новости07:17

Подробнее о событии

Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль

РИА Новости07:17

Таможня Финляндии три года неправильно конвертировала рубль. Переплату россиянам обещают вернуть

Фонтанка.Ру07:50

Финская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля и еще более 20 валют

ТАСС09:17

Финская таможня три года неправильно конвертировала рубль

Московский Комсомолец07:32

Финские таможенники несколько лет пользовались неправильным курсом валют

News.ru09:01

Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

Вести.Ru07:48

Таможню Финляндии уличили в использовании неправильных курсов валют в течение трех лет

Взгляд.ру09:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Армия и оружие

Источник: Россия начала использовать против сирийских террористов вакуумные авиабомбы

Против террористов в Идлибе начали использовать вакуумные авиабомбы.
Avia.pro 02:17
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Политика

Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове

REGNUM 07:48
Политика

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Происшествия

Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования

Газета.Ru 04:16
Экономика

У бывшей жены Путина нашли связь с микрокредитным бизнесом

Политсовет 07:49
Политика

Медведев уволил замглавы Минприроды России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил заместителя главы Минприроды Владимира Логинова.
Известия 04:48
Авто

Названы способы узнать реальный пробег автомобиля

Московский Комсомолец 03:22
Культура

Умер актер Жигалин из «Улицы разбитых фонарей»

Народные новости 04:28
Экономика

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к Системе быстрых платежей

Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к Системе быстрых платежей (СБП), следует из выступления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной в Совете Федерации.
Ведомости 04:20
Здоровье

Первые симптомы рака печени назвали врачи

Врачи перечислили первые симптомы, на которые жалуются пациенты с раком печени, об этом проинформировали медицинские специалисты сотрудники центра Исследования рака (Великобритания).
Ugpressa.ru вчера в 11:54
Происшествия

Отец Шамсутдинова: действия сына были ответом на насилие

Как передает "Интерфакс", Салимчан Шамсутдинов подчеркнул, что в беседе Рамиль не говорил о деталях происшедшего, но дал понять, что действовал осознанно, поскольку дал ответ на насилие против себя.
Вести.Ru 08:13
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ

На пограничную зону Таджикистана, где в результате столкновения погибли два силовика, напали боевики «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России) из Афганистана.
Коммерсантъ 03:04
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о задержании жены аль-Багдади

Турецкие силы безопасности задержали в Сирии жену главаря "Исламского государства"* Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:04
Кино

Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»

Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Политика

Новак назвал абсурдными требования «Нафтогаза» к Газпрому

Поданные Украиной иски к «Газпрому» пока даже нигде не рассматривались, поэтому говорить о задолженностях преждевременно, сообщил министр энергетики России Александр Новак по итогам «правительственного часа» в Госдуме.
Парламентская газета 07:24
Космос

В США испытали новейший космический корабль

Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Lenta.ru 04 ноября в 11:11
Шоу-бизнес

Константин Богомолов трогательно поздравил Ксению Собчак с 38-летием

Известный режиссер Константин Богомолов опубликовал очень трогательные фото со своей женой Ксенией Собчак.
Дни24 вчера в 03:40
Политика

В МИД РФ оценили запреты Эстонии пропускать российские судна

Нежелание Таллина пропускать в территориальные воды Эстонии российское судно "Академик Привалов" вызывает "крайнее недоумение", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Газета.Ru вчера в 07:53
Общество

КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции

Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
Известия 08:14
Футбол

Клуб Бекхэма «Интер Майами» хочет купить двух игроков «Зенита»

Краневиттер, несмотря на статус игрока «Атлетико», в «Зените» не заиграл и за последние два сезона провел лишь семь матчей в чемпионате России.
ODDS.ru 08:40
Общество

Компании в России не хотят платить за вывоз мусора

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о том, что жители страны стали активнее оплачивать вывоз мусора.
Петербургский дневник вчера в 03:12
Авто

В Сети опубликованы изображения салона обновленной Lada 4x4

В Сети были опубликованы свежие изображения салона, который может появится в обновленной Lada 4x4.
Дни24 вчера в 05:00
Авто

Беглов посетил торжественный запуск производства Toyota RAV4 в Шушарах

Участие в мероприятии принял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также японский генконсул в Петербурге Ясумаса Иидзима и исполнительный вице-президент концерна Есида Моритака.
Народные новости 08:10
Гаджеты

Xiaomi представила 108-Мп смартфоны Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro

В Мадриде была представлена международная версия смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro под названием Xiaomi Mi Note 10.
MobiDevices 07:54
Интернет

Новый логотип показала компания Facebook

ГЛАС.RU 04 ноября в 14:25
Общество

Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране

Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Общество

Умер известный российский генетик Константин Скрябин

Известный российский генетик, академик РАН Константин Скрябин умер на 72-м году жизни. Об этом РИА Новостям сообщили в РАН.
Мойка78 07:08
Космос

«Вояджер-2» отправил на Землю сообщение из межзвездного пространства

"Вояджер-2" подтвердил, что между гелиосферой и межзвездным пространством есть довольно четкая граница.
Piter.tv вчера в 02:26
Политика

Президент Казахстана рассказал, что будет делать в Омске

Глава государства примет участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему «Актуальные вопросы развития приграничного сотрудничества».
РИА ОмскИнформ вчера в 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное