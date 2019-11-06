Экономика
Российская газетаФинская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, с клиентов в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года взимались неверные суммы.
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли снялась топлес для обложки глянца
Энджи дала интервью и снялась в фотосессии. На одном из снимков она появилась обнаженной, под тончайшей органзой.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
В Москве задержали подозреваемого в убийстве главы центра "Э" Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщает РЕН.
Происшествия
Обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова завершен
Сотрудники правоохранительных органов завершили обыск у члена незарегистрированной Либертарианской партии России Михаила Светова.
Общество
Возвращение вытрезвителей поддержали в Госдуме
Федеральные депутаты в первом чтении одобрили два законопроекта: первый даёт регионам право создавать вытрезвители, второй — позволяет полиции доставлять туда людей.
Шоу-бизнес
Катрин Денев госпитализирована в парижскую больницу
Французская актриса Катрин Денев госпитализирована накануне ночью в парижскую больницу. Об этом сообщает издание Le Parisien.
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
Кино
В сети появилось изображение Соника из нового фильма
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
Происшествия
Бывшая жена Цеповяза впала в кому перед заседанием суда
Судебное заседание по делу обвиняемой в вымогательстве Натальи Стришней, бывшей жены осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза, отложено до 14 ноября, поскольку женщина находится в коме.
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в шоке от проблем на харьковских заводах, которые входят в структуру государственного концерна "Укроборонпром", и поручил правительству разобраться в ситуации.
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении денег
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и двух его заместителей.
Футбол
Станислав Черчесов: «Из „Баварии“ пока не звонили»
Политика
США обнародовали новые показания по делу об импичменте Трампа
Волкер в свою очередь рассказал, что личного адвоката лидера США Рудольфа Джулиани умышленно делали главным связующим звеном между президентом и украинскими чиновниками.
Политика
Азербайджан вручил российскому послу ноту протеста
Азербайджанский МИД вручил ноту протеста послу России в Баку Михаилу Бочарникову в связи с визитом в Москву представителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), передает РИА Новости со ссылкой на сообщение азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Футбол
«Локомотив» на своём поле примет «Ювентус» в матче Лиги чемпионов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Автоспорт
В «Формуле-1» прокомментировали второй подряд штраф Квята
Директор ФИА Майкл Маси прокомментировал решение судей Гран-при США оштрафовать пилота «Торо Россо» Даниила Квята.
Общество
Кипр намерен лишить девять россиян «золотых паспортов»
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
Общество
Президент внес приятные изменения по транспортному налогу
Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Происшествия
В Кемерово неизвестный совершил нападение на адвоката
Неизвестный вечером в среду в Кемерово выстрелил в сопредседателя местной коллегии адвокатов, он госпитализирован, а стрелявший задержан, сообщает следственное управление СК РФ по региону и главк МВД.
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.