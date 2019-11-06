Экономика
Российская газетаФинская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля
Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, с клиентов в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года взимались неверные суммы.
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Космос
Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету
Слово и Дело 04 ноября в 11:10
Политика
В ООН одобрили проект резолюции РФ по контролю над вооружениями
Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН на заседании в пятницу поддержал предложенный Россией проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению.
Российская газета 18:06
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Занимающая шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Португалия увеличила преимущество перед располагающейся на седьмой строчке Россией по итогам матчей четвертого тура группового турнира Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые состоялись в среду.
ТАСС Спорт 16:15
Общество
В России за вывоз мусора не платят 70% компаний
Порядка 20-35% населения России не платит за вывоз мусора. Для юридических лиц показатель достиг 65-70%.
Gazeta.SPb вчера в 02:30
Кино
«Терминатор» возглавил американский прокат
Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Piter.tv вчера в 07:09
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Гаджеты
В России можно взять iPhone в аренду
Сообщается, что сервис предлагает пять моделей смартфонов: iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Max, iPhone XS и iPhone XS Max.
Игромания.ру 16:11
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Группа международных ученых заявила, что при сохранении сегодняшнего уровня выбросов углекислого газа человечество ждет «неописуемые страдания».
7 новостей вчера в 23:41
Политика
Трамп рассказал об «очень хорошем» телефонном разговоре с Эрдоганом
Вечером в среду, 6 ноября, президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Комсомольская правда 16:23
Происшествия
В лондонском театре обрушился потолок, есть пострадавшие
В театре Пикадилли в Лондоне кусок потолка рухнул на зрителей во время спектакля, передает телеканал Sky News.
Росбалт 18:20
Общество
Китайским детям запретили запускать онлайн-игры ночью
С 10 вечера до 8 утра все несовершеннолетние в Китае не смогут получить доступ к компьютерным играм.
Телеканал 360° 13:44
Армия и оружие
В США сообщили, кто добывает сирийскую нефть в подконтрольной им зоне
Добыча нефти на подконтрольной Соединённым Штатам территории Сирии ведётся местными властями, заявили 6 ноября журналистам в Госдепартаменте США.
REGNUM 18:20
Происшествия
Росавиация может ограничить деятельность Azur Air
Официальный представитель Росавиации сообщил, что "в случае неустранения в срок до 22 ноября 2019 [года] несоответствий и замечаний, выявленных в результате внеплановой проверки, в деятельность авиакомпании будут введены ограничения".
ТАСС 09:50
Политика
Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Ранее украинский "Нафтогаз" подал в Стокгольмский арбитраж новый иск против "Газпрома", в котором требует пересмотреть тариф на транзит газа и компенсацию в размере более $12 млрд.
ТАСС вчера в 10:19
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Авто
Skoda показала салон новой Octavia
Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения салона Octavia четвертого поколения.
AutoNews 03:47
Единоборства
Отец Хабиба назвал условия боя между Нурмагомедовым и Мэйуэзером
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на предложение боксера Флойда Мэйуэзера организовать поединок с его сыном по правилам бокса.
РИА Новости 05:05
Здоровье
Диетолог предостерег от употребления хурмы при ряде заболеваний
Страдающим сахарным диабетом людям следует употреблять не больше одного плода хурмы в день, поскольку в противном случае та может вызвать существенный выброс инсулина, заявила «Вечерней Москве» нутрициолог, тренер-диетолог Наталья Прохорова.
Rambler News Service 11:09
Футбол
«Црвена Звезда» — «Тоттенхэм» — 0:4, Сон Хын Мин вышел и сделал дубль
Сегодня Сон Хын Мин вышел в стартовом составе «Тоттенхэма» на гостевой матч 4-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» и стал одним из героев игры.
Чемпионат 17:20
Экономика
Правительство выделило миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным
Правительство России выделило 1 миллиард рублей на предоставление компании "Дом.РФ" субсидий на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией мер господдержки выплачивающих ипотеку многодетных семей.
РИА Новости вчера в 09:12
Экономика
МВФ потребовал от ЕС подготовить чрезвычайный план на случай кризиса
По мнению чиновников, Евросоюз должен подготовить план на случай возникновения новых проблем, учитывая имеющиеся риски и возможное исчерпание возможностей нынешней монетарной политики, сообщает Bloomberg.
РБК 12:58
Общество
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Футбол
«Байер» в меньшинстве обыграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Немецкий "Байер" на своем поле со счетом 2:1 обыграл испанский "Атлетико" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС Спорт 16:54
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik 04:44
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли хочет уехать из США
В интервью Джоли не слишком подробно рассказывает о том, где именно она хотела бы жить.
Радио Комсомольская правда 08:20
Происшествия
Sky: в Англии 57 человек пострадали из-за утечки химического вещества
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
ТАСС 13:15
Происшествия
Рядовой Шамсутдинов рассказал о сильном избиении при задержании
Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, застреливший восьмерых сослуживцев в одной из воинских частей Забайкалья, рассказал, что его избили при задержании.
Lenta.ru 09:23