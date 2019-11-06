Экономика

Российская газетаРоссийская газетаФинская таможня три года неправильно конвертировала курс рубля

Таможня Финляндии обнародовала информацию о том, что из-за ошибки в курсах валют, ведомство в течение трех лет неверно рассчитывало суммы при растаможивании товаров. Как говорится в сообщении на сайте ведомства, с клиентов в период с 1 мая 2016 года по 30 июня 2019 года взимались неверные суммы.
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Таможня Финляндии просчиталась на 11,5 миллиона евро из-за ошибки в курсе валют

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