Общество
ИзвестияФинская журналистка оценила обед российских школьников
Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения. По ее словам, учащимся в этот день на обед давали борщ и макароны с котлетой, а также хлеб и компот.
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Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Происшествия
В аварии под Псковом погибли восемь украинцев
В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Здоровье
В Китае сообщили о резком росте числа умерших от коронавируса
В китайской провинции Хубэй сообщили о росте числа жертв коронавируса и скачке новых случаев заболевания.
Общество
Умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян, который в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского Кракова, скончался в возрасте 103 лет.
Происшествия
В Саратове трое преступников вымогали у бизнесмена 50 млн рублей
В Саратове оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью вместе с сотрудниками Росгвардии задержали троих граждан, которые вымогали 50 млн рублей у бизнесмена.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Хоккей
Пастрняк сделал хет-трик и возглавил гонку снайперов, обойдя Овечкина
Чех довел число голов в этом сезоне до 41 и вышел на первое место в гонке снайперов, обогнав капитана «Вашингтона» Александра Овечкина и Остона Мэттьюса («Торонто»), на счету которых по 40 шайб.
Кино
Дым надо «льдом»: в Москве состоялась премьера фильма «Лед 2»
Официальная премьера фильма состоится 14 февраля 2020 года в кинотеатрах страны.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Общество
Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»
Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон».
Общество
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под воровские лозунги сотрудника
Сотрудника Следственного комитета России по Тюменской области Рафика Аглиуллина, отпраздновавшего повышение в компании представителей местных силовых структур под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ», уволили с должности.
Политика
Порошенко назвал переговоры с Путиным «ужасной ночью»
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
Экономика
На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер
Президент компании Ларс Леманн лишь передал через пресс-службу, что компания не удовлетворена результатами 2019 г.: ее доля снизилась на 3 процентных пункта – с 30% в 2018 г. до 27%.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Политика
День голосования за поправки в Конституцию могут объявить выходным
В России могут объявить дополнительный выходной, связанный с Днём голосования за принятие поправок в Конституцию РФ.
Футбол
Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус
Фигурное катание
Сизерон: Если Костомаров не видит во мне мужчины, это его проблемы
Кино
Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино
Кино
В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
Интернет
Мошенники используют названия сервисов для знакомств в зловредах
Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Общество
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Общество
ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра
Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Культура
Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»
Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
Общество
Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии
Авто
В РФ появился редкий Bentley Continental GT с золотой эмблемой
Компания Bentley привезла в Россию лимитированную серию Bentley Continental GT Convertible серии Number 1 Edition, созданную тюнинг-ателье Mulliner.
Политика
В Кремле не одобрили иконы с изображением Путина
Президент Владимир Путин не поддерживает появление икон со своим изображением, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Общество
MWC 2020 отменили из-за угрозы распространения коронавируса
Организаторы MWC отменили готовящееся мероприятие в Барселоне. Это произошло впервые за 33-летнюю историю выставки.