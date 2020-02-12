Общество

ИзвестияИзвестияФинская журналистка оценила обед российских школьников

Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения. По ее словам, учащимся в этот день на обед давали борщ и макароны с котлетой, а также хлеб и компот.
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Финскую журналистку поразило питание российских школьников

Российская газетавчера в 16:29

Питание в российских школах оценила журналист из Финляндии

Газета.Ruвчера в 15:48

Журналист из Финляндии оценила питание в российских школах

РИА Новостивчера в 13:34

В Финляндии оценили питание в российских школах

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Финская журналистка оценила питание в российских школах

РЕН ТВвчера в 15:15

«А наши дети по понедельникам - голодные»: Финская журналистка в восторге от бесплатных обедов в русских школах

Царьградвчера в 11:19

Yle (Финляндия): теперь у российских детей будет бесплатный обед в школе (Yle)

ИноСМИвчера в 08:39
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В ДТП под Псковом с микроавтобусом и большегрузом погибли восемь украинцев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
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ToDay News Ufa 11 февраля в 03:50
Происшествия

Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса

Власти Гонконга выдвинули теорию о том, что коронавирус COVID-2019 может распространяться по канализационным трубам.
Известия вчера в 20:51
Общество

В России предложили запретить шуметь днем

В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Известия вчера в 16:03
Общество

Директор ФБК стал обвиняемым в деле о фильме «Он вам не Димон»

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов получил статус обвиняемого по делу о фильме Алексея Навального «Он вам не Димон».
РБК вчера в 22:05
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Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии

РИА Новости вчера в 22:40
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте

Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Газета.Ru вчера в 22:48
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Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал саммит «нормандской четверки», состоявшийся в Минске в феврале 2015 года, «ужасной ночью».
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На российском пивном рынке впервые более чем за 20 лет сменился лидер

Президент компании Ларс Леманн лишь передал через пресс-службу, что компания не удовлетворена результатами 2019 г.: ее доля снизилась на 3 процентных пункта – с 30% в 2018 г. до 27%.
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День голосования за поправки в Конституцию могут объявить выходным

В России могут объявить дополнительный выходной, связанный с Днём голосования за принятие поправок в Конституцию РФ.
Neva.Today 11 февраля в 06:05
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Как футболиста Тарасова обвинили в расизме из-за шутки про коронавирус

RT на русском вчера в 23:40
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Маколей Калкин провалил кастинг на роль в фильме Квентина Тарантино

Lenta.ru 11 февраля в 10:59
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В сети появилось видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

В сети появились первые фотографии со съемочной площадки седьмого сезона популярного украинского сериала "Сваты", где одну из главных ролей играет россиянин Федор Добронравов.
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Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
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Общество

ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Сотрудникам ГИБДД дадут возможность аннулировать диагностическую карту технического осмотра (ТО), если автомобиль не проходил диагностику или она была проведена с нарушениями.
Lenta.ru вчера в 02:18
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Собчак ответила на критику зрителей ее шоу «Док-Ток»

Телеведущая Ксения Собчак ответила зрителям на критику собственного шоу «Док-Ток». Первый выпуск был посвящен истории сестер Хачатурян.
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Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

Lenta.ru вчера в 07:44
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Компания Bentley привезла в Россию лимитированную серию Bentley Continental GT Convertible серии Number 1 Edition, созданную тюнинг-ателье Mulliner.
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Президент Владимир Путин не поддерживает появление икон со своим изображением, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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MWC 2020 отменили из-за угрозы распространения коронавируса

Организаторы MWC отменили готовящееся мероприятие в Барселоне. Это произошло впервые за 33-летнюю историю выставки.
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