Общество
Рифей-ПермьФинская журналистка оценила питание в российских школах
Финская журналистка телеканала YLE Черстин Крунваль рассказала о питании в российских школах. Она посетила одну из школ в Гатчине Ленинградской области. Иностранка в первую очередь удивилась порядку в столовой: классы организованно подходили мыть руки, а затем садились за стол.
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Политика
Киев планирует провести перепись населения в Донбассе и Крыму с помощью спутника
Украина обсудила с ООН возможность проведения переписи населения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму с помощью спутниковой съемки.
Происшествия
Власти Гонконга выдвинули новую версию распространения коронавируса
Власти Гонконга заподозрили, что коронавирус COVID-19 может распространяться по канализационным трубам.
Происшествия
Под Псковом при ДТП погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате лобового столкновения микроавтобуса и фуры на трассе в Псковской области.
Хоккей
Гол Овечкина в ворота «Финикса» признали лучшим в истории НХЛ
Армия и оружие
Песков оценил возможность вмешательства США в ситуацию в Идлибе
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что может провести переговоры с американским президентом Дональдом Трампом по ситуации в Идлибе.
Шоу-бизнес
Милла Йовович сообщила о тяжелой болезни новорожденной дочери
Актриса Милла Йовович, которая недавно родила третью дочь, сообщила о том, что ей пришлось задержаться в больнице из-за проблем со здоровьем у малышки Ошин.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Экономика
ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости
Минфин РФ и Банк России разработали и направили в правительство законопроект о выходе ЦБ из капитала Сбербанка, предполагающий выкуп пакета регулятора за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости, говорится в материалах на официальном сайте министерства.
Политика
Нидерланды отказались передать России дело подозреваемых по MH17
Нидерланды отказались от предложения Москвы провести в России судебный процесс над подозреваемыми по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
Политика
Песков напомнил о поручении Путина проверить дело «Сети»
Президент России Владимир Путин поручал проверить дело террористического сообщества "Сеть", напомнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Посольство России предложило туркам определиться в отношениях с США
Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Twitter пост, в котором призвало граждан Турции решить, следует ли считать США союзниками.
Политика
Россия созвала заседание СБ ООН по Украине
Россия предложила провести открытое заседание Совета Безопасности ООН для анализа выполнения Минских соглашений, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Гаджеты
Смартфоны Samsung подешевели на 40% в России
Компания Samsung на российском сайте проводит аукцион невиданной щедрости: скидки на некоторые смартфоны составляют 40%.
Происшествия
Суд в Петербурге не принял иск к сбежавшей из карантина пациентке
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вернул главному санитарному врачу города исковое заявление к Алле Ильиной о принудительном помещении под медицинское наблюдение в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина».
Общество
В России планируют провести «гаражную амнистию»
Минэкономразвития и Росреестр предлагают провести "гаражную амнистию".
Происшествия
Родственники отказались от четверых детей из аварийного дома в Чите
Родные четырех детей, которые жили с отцом в заброшенном здании Чите, отказались взять их к себе из-за нехватки денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову.
Происшествия
Уголовное дело в отношении отбившейся от насильника художницы закрыли
"Уголовное дело в отношении Дарьи Агений полностью прекращено по реабилитирующим основаниям – за отсутствием состава преступления", – сказал адвокат.
Политика
Фракция ЛДПР провела заседание в Госдуме в перчатках от микробов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе заседания в Государственной думе предложил парламентариям ходить в перчатках для "защиты от микробов", как это делают члены его партии.
Происшествия
Польские националисты избили группу приезжих, говорящих по-русски
В Польше приезжих из Украины, России и Белоруссии избили из-за того, что они говорили по-русски.
Транспорт
Минтранс предложил изменить правила перевозки багажа в поездах
Министерство транспортра планирует уравнять права пассажиров верхних и нижних полок поездов по перевозке багажа.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Происшествия
Строителей онкоцентра в Калининграде заподозрили в хищениях
В Калининграде руководителей бывшего генерального подрядчика строительства онкологического центра заподозрили в хищении бюджетных средств.
Биатлон
Фуркад резко ответил на высказывания Резцовой
Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на высказывания трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, заявившей, что он и представители сборной Норвегии часто побеждают с помощью медицинских препаратов.
Происшествия
Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение
Происшествия
Суд оправдал красноярца по делу об убийстве прабабушки «из жалости»
Суд оправдал красноярца, которого обвиняли в убийстве своей прабабушки, находившейся в беспомощном состоянии, сообщает пресс-служба красноярского краевого суда.
Политика
Песков: русофобию много лет возводили на Украине в ранг госполитики
Русофобию несколько лет возводили на Украине в ранг государственной политики, при отказе от нее потребуется время для восстановления родственных отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.